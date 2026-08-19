ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರು, ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್: ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಂದ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ತಡೆಗೆ 5ನೇ ತರಗತಿ ಬಾಲಕರಿಂದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್!
ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲೈಸೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಾಹನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 19, 2026 at 8:42 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ದ್ವಿಚಕ್ರ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಪೋಷಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದ ಕೀ ಪಡೆದು ವಾಹನ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳು ಲೈಸೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ನಗರದ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಹಾವೇರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಈ ರೀತಿಯ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನಗಳ ಕೀಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪೋಷಕರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಾಹನಗಳು ಆರಂಭವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಗುವ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ಮಾದರಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದ 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೈಜ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದವರು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ವಿನೂತನ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಸ್ಥ, ಸುಸ್ಥಿರ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಹ್ರಿದಾನ್ ಪವನ ಬಹದ್ದೂರ್ ದೇಸಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅಥರ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮೇರಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಗ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಲಕನಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾಹನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಂತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೈಜ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲೇ ಅಳವಡಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದವರು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಲಕನಿಗೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವರು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು, ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್: ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ತಡೆದು, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಶ್ಯಾಮಲಾ ವಿ. ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಇತರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುವಂತಿದೆ. 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿನೂತನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯೋಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿರುವ ಬಾಲಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಅಥರ್ವಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಬೈಕ್ ಆರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಾಹನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಡ್ ನವೀಕರಣಗೊಂಡು ಸದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಕಾರ್ಡ್ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ್ದರೆ ಈ ವಾಹನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಓಡಿಸಿ ಅಪಘಾತಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾದರಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಮಾದರಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹ್ರಿದಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್. ಈ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ವಾಹನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ರೀತಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮಾದರಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಎಫ್ಐ ಕಾರ್ಡ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥ ಸುಸ್ಥಿರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಅಪಘಾತಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಕೀ ತಗೆದುಕೊಂಡು ವಾಹನ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ, ಕಾರು ಓಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಥರ್ವಾ ಮತ್ತು ಹ್ರಿದಾನ್ ಈ ಮಾದರಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಮಾದರಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಬೈಕ್, ಕಾರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಎಫ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಲ ಪರಿಕರದಿಂದ ಈ ಮಾದರಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪೋಷಕರು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದ ಪೊಲೀಸರಗೆ ಹೆದರದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಈ ಮಾದರಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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