ಬಳ್ಳಾರಿ: 'ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲದ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾನವನ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ, ಮಡಿಕೆ ಪತ್ತೆ'

3.5 ರಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾನವನ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ, ಮಡಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲದ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಉತ್ಖನನದ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

BALLARI ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ 5000 YEAR OLD HUMAN REMAINS PREHISTORIC SITES BALLARI EXCAVATION
ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲದ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಭಾಗಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 7, 2026 at 8:12 PM IST

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪಶ್ಚಿಮ ನೈರುತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ 'ಗೌಡ್ರ ಮೂಲೆ'ಯಲ್ಲಿ 3.5 ರಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾನವನ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ, ಮಡಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕಾದ ಹಾರ್ಟ್ ವಿಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ನಮಿತಾ ಎಸ್ ಸುಗಂಧಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಪಟ್ಟಣದ 'ಹಿರೇ ಅರ್ಲ', 'ಬೂದಿ ದಿಬ್ಬ', 'ಬಾಳೆ ತೋಟ', 'ಜಕ್ಕೇರು ಗುಡ್ಡ' ಹಾಗೂ 'ಹುಡೇದಗುಡ್ಡ' ಸುತ್ತಲಿನ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನನ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನವಶಿಲಾಯುಗದ ಜನರ ಕುರುಹುಗಳು, ಅವರು ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಚೂಪಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಆಯುಧಗಳು, ಕೈ ಕೊಡಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಲ್ಲು, ದಿನ ಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳು, ಒರಳು, ಗುಂಡು ಸೇರಿ ಇತರೆ ಮಹತ್ವದ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲದ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಭಾಗಿ (ETV Bharat)

ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆಯ ಈ ನೆಲೆಗಳು ಬಹು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲದ ಶಿಲಾಯುಗ, ನವಶಿಲಾಯುಗ ಹಾಗೂ ಲೋಹಯುಗದ ಕುರುಹುಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 3,500 ರಿಂದ 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮಡಿಕೆಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಎಲುಬುಗಳು, ಶಿಲಾಯುಧಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ನವಶಿಲಾಯುಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶಿಲಾಯುಧ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಾಗಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ನೆಲೆಗಳು ಅಧ್ಯಯನಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಿತಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

5 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕುರುಹು ಪತ್ತೆ : ಉತ್ಖನನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3.5 ರಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾನವನ ಶರೀರದ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 5.5 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಮಾನವನ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇವರ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಾನವ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಗ್ರೀಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞೆ ಸುಸೇನ್ ಕ್ರಿಕ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಮಿತ್ ಇವರು ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಕಾಲಮಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಮಡಿಕೆಗಳು ಚೂರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಸ೦ರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಸಲಹೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಮಿತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರದ ಮಣಿಕೆಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. 2 ರಿಂದ 2.5 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಅಡಿ ವ್ಯಾಸದ ಗಡಿಗೆಗಳು ದೊರೆತಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೊಳೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಮಡಿಕೆಗಳು ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಶವಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಮಿತಾ ಎಸ್ ಸುಗಂಧಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ಪನನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದ ಡಾ. ಯಶಸ್ವಿನಿ ಜಯದೇವಯ್ಯ, ಕಲಬುರಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿ ಜಿ. ರೋಹಿಣಿ ಹಾಗೂ ಅಶೋಕ ಅಬಕಾರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

