ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆಗೆ 54 ವರ್ಷ: ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ

ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕೃಷಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮತ್ಸ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾನ್ಯಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 27, 2025 at 12:22 PM IST

ಹಾವೇರಿ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಠದ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆಯು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವೈಭವ ಪಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ 54 ವರ್ಷಗಳು ಸಂದಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯು ವಿಶೇಷ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಹಾವೇರಿಯ ಶಿವಬಸವ ಜಾನುವಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಜಾನುವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕೃಷಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮತ್ಸ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾನ್ಯಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಇದೆ. ಹಾವೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಹಸ್ರಾರು ರೈತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಳಿಗೆಗಳ ವರ್ತಕರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.

ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆ (ETV Bharat)

ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಶ್ವಾನಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯು ಎರಡು ದಿನಗಳ (ಡಿ.26, 27) ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ನಗರದ ಶಿವಬಸವ ಜಾನುವಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ಜಾತಿಯ 150 ಶ್ವಾನಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿವೆ. ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್, ಗ್ರೇಟ್ ಡಿನ್, ಪಮೋರಿಯನ್, ಜ್ಯೂಲಿ, ಪಗ್, ಮುದೋಳ, ಜರ್ಮನ್ ಶಫರ್ಡ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಹಸ್ಕಿ, ಡ್ಯಾಶ್ ಹೌಂಡ್, ಪ್ರೆಂಚ್ ಬುಲ್‌ಡಾಗ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಟ್ರೈವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಶ್ವಾನಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಾವೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಶ್ವಾನಗಳು ವಿವಿಧ ಕಸರತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಶುಕ್ರವಾರ ದೊಡ್ಡ ಶ್ವಾನಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಶ್ವಾನಗಳ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು. ವಿಜೇತ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ರೇಬಿಸ್ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಪುಂಗನೂರು ಹಸು (ETV Bharat)

ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪುಂಗನೂರು ಹಸು: ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹಲವು ಬಗೆಯ ಹಸುಗಳು, ಹೋರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿವೆ. ಜವಾರಿ ತಳಿಗಳಾದ ಖಿಲಾರ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಗಿರ್, ದೇವಣಗಾಂವ್, ಪುಂಗನೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಹಸುಗಳು ಹೋರಿಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಹಾವೇರಿಯ ಜಾನುವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪುಂಗನೂರು ಹಸುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ. ನೋಡಲು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ಹಸುಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ರೈತರು, ಜನರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಉತ್ತಮ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಲು ಹಿಂಡುವ ಹಸುಗಳಿಗೆ, ಉತ್ತಮ ಕರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)

ವಿವಿಧ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು: ಕೃಷಿ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿವೆ. ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ರೈತರ ಫಸಲುಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾನೋ ಯೂರಿಯಾ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಡ್ರೋನ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಮತ್ಸ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮೀನುಗಳಿವೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವಿವಿಧ ಆಕೃತಿಗಳೂ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರೈತರು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಜಾನುವಾರುಗಳು (ETV Bharat)

ರೈತ ಜಾತ್ರೆ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾವೇರಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜನರು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರ, ಹಾವೇರಿ ಎಸ್​​ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಶಿವಯೋಗಿ ಎಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

