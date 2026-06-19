ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲೇ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶ; ಜೂ.21ರಿಂದ ಆರಂಭ
ವಾಹನ ಸವಾರರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ವಿಶೇಷ ಕೌಂಟರ್ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 19, 2026 at 9:18 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ, ಜೂನ್ 21ರಿಂದ ಜುಲೈ 10ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.
ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ವಾಹನ ಸವಾರರು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ (ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿ) ಆ್ಯಪ್, ಬಿಟಿಪಿ ಅಸ್ತ್ರಂ ಆ್ಯಪ್, ಹತ್ತಿರದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ ಒದಗಿಸಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.
ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ರಸ್ತೆ, ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಣ್ಣೂರು ರಸ್ತೆ, ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ದೇವಸಂದ್ರ ಜಂಕ್ಷನ್, ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮೆಟ್ರೋ (ಬಿಎಚ್ಇಎಲ್), 12ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್, ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯ ಸಾಗರ ಜಂಕ್ಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಾವತಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಪಾವತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭೂಮಿಗೆ 'ಕಪ್ಪು ಬಂಗಾರ' ಬಳಸಿ ರೈತ ಯಶಸ್ವಿ, ಧರೆಗೆ ಫಲವತ್ತತೆ; ಮಲೇಷಿಯಾಕ್ಕೂ ರಫ್ತಾಗಲಿದೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಈ 'ಬಯೋಚಾರ್'