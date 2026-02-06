ETV Bharat / state

ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 50 ಹೊಸ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ

ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು 50 ಹೊಸ ಸಿಗ್ನಲ್​ಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್‌ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 6, 2026 at 6:45 PM IST

Updated : February 6, 2026 at 6:55 PM IST

ಮೈಸೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಗರ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು 50 ಹೊಸ ಸಿಗ್ನಲ್​ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನಗರಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಗ್ರೇಟರ್ ಮೈಸೂರು ಆಗಿದ್ದು, 18 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದಾಜು 25 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವೇಗವಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ಕಾರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಾಹನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಗರದೊಳಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್​​ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೊಸ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್‌​ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ?: ನಗರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ ಅರಸು ರಸ್ತೆ, ಜೆಎಲ್​ಬಿ ರಸ್ತೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ವೃತ್ತ, ಡಬ್ಬಲ್ ರೋಡ್, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುರಂ, ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 50 ಕಡೆ ಸಿಗ್ನಲ್​ ಲೈಟ್​ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್‌ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ (ETV Bharat)

"ಮೈಸೂರು ಸದಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಂಚಾರ ಸಿಗ್ನಲ್​ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಎಸಿಪಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಮೈಸೂರು ವಿಶಾಲವಾದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಗರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅದೇ ಸಂಚಾರದಟ್ಟಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೇಕಾದೆಡೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

