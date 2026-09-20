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ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಗಳೂರು ಸೇರಿ 50 ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಆಗಲಿವೆ: ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್

ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 50 ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರಪೀಡಿತ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಕೂಡ ಸೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

DCM PARAMESHWAR
ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 20, 2026 at 5:28 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ​ ನಿಯಮಾವಳಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರ ಪಟ್ಟಿ ನಿಗದಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹನ್ನೊಂದು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯಾ ತಾಲೂಕು ಒಳಪಟ್ಟರೇ ಬರದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 50 ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೊದಲು 101 ತಾಲೂಕು, ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 24 ತಾಲೂಕು,‌ ಈಗ ಮತ್ತೆ 52 ತಾಲೂಕು ಘೋಷಣೆ ಆಗಲಿವೆ.‌ ಇದರಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಸಹ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡಾ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆತಂಕ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ, ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಹ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೋ ನೋಡೋಣ ಎಂದರು.

ದೆಹಲಿಗೆ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗ: ಸರ್ವ ಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗವನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಎನ್​​ಡಿಆರ್​​ಎಫ್ ಹಣ ಬರಬೇಕು, ಅದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗ 101 ತಾಲೂಕಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂದಾಜು 18 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಮೂರುವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಾ ಮನವಿ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 39 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು 18 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಹಿಂದೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 72 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಸಹ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಡೀ ದೇಶದ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಜೆಜೆಎಂ ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 15 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದರು.

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರತಿಮೆ ತೆರವು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾರೋ ಪುತ್ಥಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳು ಇವೆ, ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ. ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಕುರಿತು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್​ಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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TAGGED:

DAVANAGERE
DROUGHT HIT TALUKS
DROUGHT
ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳು
DCM PARAMESHWAR

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