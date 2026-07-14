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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ನಲ್ಲಿ 50 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟು ಹೆಚ್ಚಳ: ಬಡ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸೀಟುಗಳ ಸಂಖ್ಖೆ 250ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿವೆ. ವರದಿ: ಹೆಚ್ ಬಿ ಗಡ್ಡದ

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 14, 2026 at 3:50 PM IST

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Updated : July 14, 2026 at 5:06 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐ) ಗೆ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದಲೇ 50 ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸೀಟುಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಯೋಗ (ಎನ್‌ಎಂಸಿ) ಜು. 13 ರಂದು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಟ್ಟು ಸೀಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 200 ರಿಂದ 250ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸೀಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 200 ರಿಂದ 250ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಬಹು ಕಾಲದಿಂದ ಎನ್‌ಎಂಸಿಗೆ ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ 250 ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸೀಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಎನ್‌ಎಂಸಿ, 50 ಸೀಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ, ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ನಲ್ಲಿ 50 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟು ಹೆಚ್ಚಳ (ETV Bharat)

ಈ‌ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ‌‌. ಕೆ.ಎಫ್. ಕಮ್ಮಾರ್​ ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಜು. 13 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಯೋಗವು ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು 200 ರಿಂದ 250ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ.15 ರಷ್ಟು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೀಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಸೀಟುಗಳು ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಠಡಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ‌ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು 60-40 ಅನುಪಾತದಂತೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಠಡಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಠಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

50 ಸೀಟು ಹೆಚ್ಚಳದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳೇನು? ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 50 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟ್ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕದ ಹೊರೆ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸೇವೆ ಸುಧಾರಣೆ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್‌ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸರ್ಜರಿ ಸೇವೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ.

ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ವಿಭಾಗಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ದಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟು ಎಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಕನಸು ಈಡೇರಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಬರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ: 50 ಸೀಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಶೇ. 85 ಸೀಟುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 42 ಸೀಟು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಹಜವಾಗಿ ಲಭಿಸಲಿದೆ.

ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸೀಟು ಪಡೆದರೆ ಶುಲ್ಕ 50 ಸಾವಿರದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕದ ಹೊರೆ ತಪ್ಪಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗದೇ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಓದಬಹುದು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಊಟ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಖರ್ಚು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್​ಗೂ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ‌‌. ಕೆ.ಎಫ್. ಕಮ್ಮಾರ್​​ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ KMCRIನಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಮೊಣಕಾಲು ಚಿಪ್ಪು ಬದಲಾವಣೆ: BPL ಕಾರ್ಡ್​ದಾರರಿಗೆ ಉಚಿತ!

Last Updated : July 14, 2026 at 5:06 PM IST

TAGGED:

MEDICAL SEATS RISE
KMCRI MBBS SEATS
NMC
ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸೀಟು
HUBBALLI KMCRI

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