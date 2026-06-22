ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ 5% ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟು, 95% ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೀಟು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆಯಂತೆ: ಹೆಚ್ಡಿಕೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ 5% ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟು, 95% ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೀಟು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 22, 2026 at 3:50 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ 5% ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟು, 95% ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟು ಇದೆಯಂತೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಜೆ.ಪಿ.ಭವನದಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ 5% ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟಾ ಹಾಗೂ 95% ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೆರಿಟ್ ಸೀಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದು ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. 5% ಮೆರಿಟ್ ಸೀಟ್, ಉಳಿದ 95% ಎಲ್ಲವೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ: ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಆಣೆ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನಲ್ಲ. ಇದು ಮುಗಿದು ಹೋದ ಅಧ್ಯಾಯ. ಯಾರನ್ನೂ ಬೇಕಾದರೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವುದು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್, ಮಸಲ್ ಪವರ್, ಮನಿ ಪವರ್ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಯಾರೂ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಬೇಡ. ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಸಿಎಂ ಬಹಳ ಧಾರಾಳವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 50 ಕೋಟಿ ರೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ. ನಾವು 2028ಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನೀಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ: ನಿನ್ನೆ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಿನ್ನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದರಿಂದ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಪಿಎಂ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ 45 ನಿಮಿಷ ಕಾದಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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