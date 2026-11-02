ಬೆಳಗಾವಿ ಕನ್ನಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ 5 ಲಕ್ಷ ಜನ: ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಹರಿದುಬಂದ ಜನಸಾಗರ!
Kannada Rajyotsava: ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಅಭಿಮಾನದ ಹೊಳೆಯನ್ನೆ ಹರಿಸಿದರು. ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಝೇಂಕಾರ ಮೊಳಗಿತು. ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 2, 2026 at 8:15 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ದಸರಾ ನೋಡಲು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದರು. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕನ್ನಡ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಇದು ಕನ್ನಡದ ನೆಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ, 'ಯಾರಪ್ಪಂದ ಏನೈತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ಮದೈತಿ' ಎನ್ನುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಜನ, ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಸಂಭ್ರಮ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟಗಳ ಹಾರಾಟ. ಕಿವಿಗಡಚಿಕ್ಕುವ ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್, ನಾಡು - ನುಡಿ ಅಭಿಮಾನ ಮೂಡಿಸುವ ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದ ಯುವಕ - ಯುವತಿಯರು. ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ರೂಪಕ ವಾಹನಗಳು. ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ.
ಈ ಸಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಮೆರವಣಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 10.30ರವರೆಗೂ ನಡೆಯಿತು. ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಅಭಿಮಾನದ ಹೊಳೆಯನ್ನೆ ಹರಿಸಿದರು. ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಝೇಂಕಾರ ಮೊಳಗಿತು. ಯಾರಪ್ಪಂದ ಏನೈತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ಮದೈತಿ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ, ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ, ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಪರ ಜಯಘೋಷಗಳು ರಿಂಗಣಿಸಿದವು.
ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತ, ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಈ ಮೂರೂ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಲಿಂಗರಾಜ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ಕಾಕತಿವೇಸ್, ಬೋಗಾರ್ ವೇಸ್, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದ್ದರು. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕರ ಜನರು ಈ ಸಲ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೂ ಕನ್ನಡ ಶಾಲು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು-ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದುಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಕುಣಿದ ಜೆನ್-ಜೀಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆಯೇ ಸೋತಿತು ಹೊರತು, ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಜೆನ್-ಜೀಗಳ ಕುಣಿತ: ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅವ್ವ ಕನೋ ಕನ್ನಡ, ಕರುನಾಡೇ, ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು, ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮಮ್ಮ... ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಡುಗಳು ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಅಭಿಮಾನ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದವು. ಕಿವಿಗಡಚಿಕ್ಕುವ ಡಿಜೆ ಶಬ್ದ, ಸಿಳ್ಳೆ, ಕೇಕೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ, ಎದೆ ಝಲ್ ಎನ್ನಿಸುವ ಡಿ.ಜೆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಂ, ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದರು. ನೆರೆದಿದ್ದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ನಿಂತಲ್ಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಸಂತಸ ಪಟ್ಟರೆ, ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಮೀಪದಿಂದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ವೈಭವ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.
150ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೂಪಕ ವಾಹನಗಳು ಭಾಗಿ: ದಕ್ಷಿಣಪಥೇಶ್ವರ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ, ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರ, ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಸೇರಿ ಹಲವು ಮಹಾಪುರುಷರ ರೂಪಕಗಳು, ಕೃತಕ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ, ಓಡಿಶಾದ ಕೋನಾರ್ಕ್ ದೇವಾಲಯ, ಐಹೊಳೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮಂದಿರ, ರೈತ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂಕಷ್ಟ, ಬರಗಾಲದ ಭೀಕರತೆ ಬಿಂಬಿಸುವ ಮಾದರಿಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು. ಈ ಸಲ 150ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೂಪಕ ವಾಹನಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೆರಗು ತಂದುಕೊಟ್ಟವು. ಪುಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವೊಂದು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮನ ವೇಷ ತೊಟ್ಟು ಮಿಂಚಿತು.
ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ: ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ರಾಬರ್ಟ್ ಎಂಬವರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ಶಾಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಂತಸ ಪಟ್ಟರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಜೆನ್-ಜೀಗಳ ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿವಾಸಿ ಅರುಣಾ ಹಿರೇಮಠ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೇ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತಾ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೆರವಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಸಲದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ವರ್ಣಿಸಲು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಪದಗಳೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದೇ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ. ಇದು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ನಾಡು. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ. ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ ಎಂದು ಚನ್ನಮ್ಮರ ಕಿತ್ತೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಡಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ದೀಪಾ ಗುರವಯ್ಯನವರಮಠ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಿಖಿತಾ ನಂದಗಾವ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದೆವು. ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈ ಸಲ ಸೇರಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಕುಣಿದು, ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದೇವು. ರೂಪಕ ವಾಹನಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದವು. ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಕ್ಕಂ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಡಿಸಿಪಿ ನಾರಾಯಣ ಬರಮನಿ, ಡಿಸಿಪಿ ನಿರಂಜನ್ ರಾಜೆ ಅರಸ್ ಅವರು ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ತೀವ್ರ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ತುರ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಾ ಆರ್ಥೋ ಆಂಡ್ ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್ ಉಚಿತ ತುರ್ತು ಸೇವೆ ಕಲ್ಪಿಸಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಈ ಸಲದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.
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