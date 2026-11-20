ಐದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 473 ಆನೆಗಳು ಸಾವು: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ!
473 Elephants Deaths: ಕಾಡಾಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶ, ವನ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 473 ಆನೆಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 65 ಆನೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅಸುನೀಗಿವೆ.
Published : November 20, 2026 at 10:44 AM IST
ಮೈಸೂರು: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಐದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶ, ಗುಂಡೇಟು, ಉರುಳಿಗೂ ಸಿಲುಕಿ, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ 473 ಆನೆಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆನೆಗಳ ಸಾವು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆನೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ.
ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ, ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ, ಭದ್ರಾವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ, ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ, ದಾಂಡೇಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ, ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಅಭಯಾರಣ್ಯ, ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿ, ತಲಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2021ರಿಂದ 2026ರವರೆಗೆ 473 ಆನೆಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ 65 ಆನೆಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿವೆ. ಮಂಡ್ಯ, ಕೊಪ್ಪ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾಸನ, ಮಂಗಳೂರು, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆನೆಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
2021ರಿಂದ 2026ರ ವರೆಗೆ ಆನೆಗಳ ಸಾವಿನ ಮಾಹಿತಿ:
2021 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 82 ಆನೆಗಳ ಸಾವು
ಗುಂಡೇಟು - 2
ಮರಿಯಾನೆ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು - 1
ರೈಲಿಗೆ - 1
ಸಹಜ ಸಾವು - 78
2022 ರಲ್ಲಿ 72 ಆನೆಗಳ ಸಾವು:
ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶ - 12
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ - 2
ಗುಂಡೇಟು - 2
ಸಹಜ ಸಾವು - 56
2023 ರಲ್ಲಿ 98 ಆನೆಗಳ ಸಾವು:
ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶ - 14
ಗುಂಡೇಟು - 1
ಸಹಜ - 83
2024 ರಲ್ಲಿ 109 ಆನೆಗಳು ಮೃತ:
ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶ - 13
ಸಹಜ - 96
2025ರಲ್ಲಿ 100 ಆನೆಗಳ ಸಾವು:
ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶ - 15
ಸಹಜ - 85
2026 (ಮೇ 22 ರವರಗೆ) - 12 ಆನೆಗಳು ಮೃತ
ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶ - 1
ಸಹಜ - 11
ಕಾಡಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ರಾಗಿ, ತರಕಾರಿ ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸೋಲಾರ್ ಬೇಲಿ ಹಾಕುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶದ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಪರಿಣಾಮ, ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಬಂದ ಆನೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿವೆ. ಹೀಗೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರಹೊಳೆ, ಬಂಡೀಪುರ, ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಧಾಮ, ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಧಾಮ, ಮಡಿಕೇರಿ ವನ್ಯಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆನೆಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ.
ಕಾಡಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು, ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪೆನ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಆನೆಗಳ ಸಾವು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ 65 ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಆನೆ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೌರಭ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು,
ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ನಿಂದ 4 ಆನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 71 ಆನೆಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ. ಕಾಡಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಬೆಳೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು, ಕಾಡಾನೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಯಲು ರೈತರಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪೆನ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು.
ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಡಾ.ಸಿ.ಮಾದೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಡಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಬರುವ ಆನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ರೈತರು ಸೋಲಾರ್ ಪೆನ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಆನೆಗಳ ಸಾವಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಆನೆಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಾಡಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಆನೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊರತೆಯಿಂದಲ್ಲೂ ಸಾವುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆನೆಗಳಿಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ನೀರು, ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರಾದ ಜೋಸೆಫ್ ಹೂವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಆನೆಗಳ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ, ಜಾರ್ಖಾಂಡ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಛತ್ತೀಸ್ಘಡ್ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಡಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಸಾವು ಆಗಲು , ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಮನ್ವಯ ಕೊರತೆಯು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸೆಸ್ಕ್, ಕಂದಾಯ, ಅರಣ್ಯ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಸಮನ್ವಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ರೈತರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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