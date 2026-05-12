ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಕರೆಗಳು: ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಸಂಕಟ
2020ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ 468 ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ 318 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : May 12, 2026 at 5:26 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಆಟ, ಇಲಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ' ಎಂಬಂತೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಚೆಲ್ಲಾಟಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಕರೆ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಕರಣ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಲೆಬೇನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಕರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಟ್ಟು 468 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಭಾನುವಾರ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಧ್ಯಾನಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದ ಕರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಲೋಹಿತ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೋರಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಖಿನ್ನತೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ಹಾಗೂ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಕರೆ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕಿಡಿಗೇಡಿತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಭೆ-ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೂ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಕರೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ವಿಮಾನ-ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ನಕಲಿ ಸಂದೇಶ ಹರಿಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2020ರಿಂದ ಈವರೆಗೂ 468 ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ 318 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶ ಬಂದರೆ ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾನ ದಳಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳು ದೊರೆತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಕುಚಿತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿ ವಿಳಾಸ ಮರೆಮಾಚುವ ವರ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ (ವಿಪಿಎನ್) ಬಳಸಿ ವಿವಿಧ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬೆದರಿಕೆ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಸರ್ವರ್ಗಳ ಮೂಲಕವು ಬಾಂಬ್ ಥ್ರೆಟ್ ಬಂದಿವೆ. ಆಯಾ ದೇಶಗಳ ಇ-ಮೇಲ್ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಬಾರದ ಕಾರಣ ತನಿಖೆಗೆ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.
ಪ್ರಿಯಕರನ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದುಷ್ಕೃತ್ಯ: ನಗರದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಕರೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಗೊಂಡು ನಗರದ 7 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಅಹಮಬಾದ್ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ರೆನೆ ಜೋಶಿಲ್ದಾ ಎಂಬುವಳನ್ನು ಬಾಡಿ ವಾರೆಂಟ್ ಕರೆತಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗ ಅಸಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳು. ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಆರೋಪಿತೆಯು, ಪ್ರಿಯಕರನ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1,100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಲೂಯಿಸ್ ಎಂಬಾತನನ್ನ ಕಳೆದ ಮಾ.29ರಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರ ನೆರವಿನಿಂದ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯು, ಮೈಸೂರು ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ಬೆದರಿಕೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ.
ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಕರೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು:
- ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
- ತಕ್ಷಣ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ
- ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳು
- ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು:
|ಜಿಲ್ಲೆ
|ಪ್ರಕರಣ
|ಬೆಂಗಳೂರು
|318
|ಮಂಗಳೂರು
|34
|ಮೈಸೂರು
|33
|ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
|10
|ಹಾಸನ
|09
|ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
|07
|ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ
|05
|ಕಲಬುರಗಿ
|05
