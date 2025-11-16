ETV Bharat / state

ಕಳೆಗಳಿಂದ ಶೇ. 45 ರಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತ: ಸಮಗ್ರ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗಾಂಧಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಸಲಕರಣೆಗಳ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು (ETV Bharat)
November 16, 2025

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಬಾಧೆ ಇರುವಂತೆಯೇ ಕಳೆಗಳ ಕಾಟ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಮಗ್ರ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗಾಂಧಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನ. 13 ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. "ಸಮೃದ್ಧ ಕೃಷಿ- ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ: ಮಣ್ಣು, ನೀರು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳು" ಘೋಷಣೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಸಲಕರಣೆಗಳ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನಡೆಯಿತು (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಎಸ್. ಆನಂದ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನಾವಿಂದು ಸಮಗ್ರ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂಬ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಣಿಸುವ ಕಳೆಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆಗಳಿಂದ ಶೇಕಡಾ 10 ರಿಂದ 90 ರಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡಾ 45 ರಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ರೋಗಗಳಿಂದ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಕೀಟಗಳಿಂದ ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.

ಸಲಕರಣೆಗಳ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು (ETV Bharat)

'ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರೈತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ, ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಳೆಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಮುನ್ನವೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಳೆ ಬೀಜಗಳು ಕೆಳಗೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಿರುವ ಬೀಜಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಕಾದು ಆ ಬೀಜಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಿಧ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನಡೆಯಿತು (ETV Bharat)

ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಮೊದಲು ಒಟ್ಲು ಪಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ 15 ದಿನ ಮುನ್ನವೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ನಂತರ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಲು ಬಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ಕಳೆಗಳು ಮೂರು ಎಲೆಗಳು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಕಳೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಸಲಕರಣೆಗಳ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ (ETV Bharat)

ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಲಕರಣೆಯನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಬ್ಬರೇ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೃಷಿ ಮೇಳ 2025: ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್‌ ಎಕ್ಸ್ 500, ಭಾರತೀಯ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಹಾರ

