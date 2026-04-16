ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನ ಕೈದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲುಸಾಲು ಪ್ರಕರಣ: ಮೂರೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಕೇಸ್​ಗಳೆಷ್ಟು ?

ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೈದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರುವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 44 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲು
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 16, 2026 at 9:59 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ, ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲು-ಸಾಲು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಮೂರೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 44 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ಬಗೆದಷ್ಟು ಆಳವೆಂಬಂತೆ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೈದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ವಾಮಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಡಿಜಿಪಿಯಾಗಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೇ ಮೊಬೈಲ್, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೈದಿಗಳ ಆಟಾಟೋಪಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಫಲವಾಗಿ ಬ್ಯಾರಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಮೊಬೈಲ್, ಸಿಮ್, ಚಾರ್ಜರ್, ಡ್ರಗ್ಸ್, ಹರಿತ ಆಯುಧಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳ ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಜಪ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಇದು ಕೈದಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಮೂವರು ಕೈದಿಗಳು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯವಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕಪ್ ನಮ್ಮದೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದರು. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ 6ನೇ ಬ್ಯಾರಕ್​​ನ ಶೌಚಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್​ಗಳನ್ನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಬರಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ವಿಚಾರಣಾಬಂಧಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆರೋಪದಡಿ ಮೂವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಠಾಣೆಯ 2026ರ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣವೇ ಜೈಲಿನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿ ಭರತ್​​ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟು ನೀಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಬಿದ್ದಿದ್ದಳು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಗುಪ್ತಾಂಗದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಸಾಗಾಟ ಯತ್ನ: ಗುಪ್ತಾಂಗದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಯಾಗಿರುವ ಪತಿ ಪರ್ಹಾನ್ ಖಾನ್ ನನ್ನ ಮಾ.26ರಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ವಿಸಿಟರ್ ಪಾಸ್ ಪಡೆದು ಸಂದರ್ಶಕರ ಕೊಠಡಿ ಬಳಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಪಾಸಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅನುಮಾನ್ಪಾಸದ ವಸ್ತುಗಳಿರುವುದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿದಾಗ ಮಹಿಳೆ ಗುಪ್ತಾಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಬೀಡಿ ಹಾಗೂ 3 ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್​ಗಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕವರ್​​ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಒಟ್ಟು ಮೂರೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 44 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅಪರಿಚಿತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕೇಸ್ ಆಗಿವೆ. 32 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿಮ್ ಪತ್ತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರೆ, ನಾಲ್ಕು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಹಾಗೂ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 4, ರೌಡಿಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ-ಗಲಾಟೆ ಸಂಬಂಧ 3, ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ 4, ಪೆರೋಲ್ ಸಂಬಂಧ 1 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳಾದ ಆನಂದ, ಅಬ್ದುಲ್ ಗಣಿ, ಸೋಮಶೇಖರ್, ಅನುಸೂಯ, ಶಶಾಂಕ್ , ವಾಸಿಂ ಪಾಷ, ರಿಜೋರಿಯಾ ಜೈದೀಪ್, ಪ್ರಕಾಶ ಗವಾಡೆ, ರಿಜ್ವಾನ್, ಮಹಮದ್ ಸಾಧಿಕ್, ಥಾಮಸ್ ನಾವೀದ್ ಡೆನಿಯಲ್, ಇಶಾಕ್ ಜಾಯ್, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರ ಮೇಲೆ ಎಪ್​ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

