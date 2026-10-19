ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 43ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಳಿ ದುರ್ಗಾಪೂಜೆ ಮಹೋತ್ಸವ: ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಗಮ
ದುರ್ಗಾದೇವಿಯು ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾಳಿ ದುರ್ಗಾಪೂಜೆ ಕುರಿತಂತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.
Published : October 19, 2026 at 4:22 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಅದ್ದೂರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಂಗಾಳಿ ಸಮಿತಿಯ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಹೋತ್ಸವವು ಈ ವರ್ಷ 43ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ನ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಆಚರಣೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರ ದಶಮಿಯವರೆಗೂ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗುತ್ತಿದೆ.
ಗಂಗೆಯ ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಪುರೋಹಿತರು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡಾಕ್ ವಾದಕರು ಹಾಗೂ ಬಾಣಸಿಗರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಚರಣೆಯು ಬಂಗಾಳದ ಅಸಲಿ ಕಂಪನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರೇ ನಮ್ಮ ತವರುಮನೆ: ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಂಗಾಳಿ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಸೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯ ಪೂಜೆಯ ಹಿರಿಮೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ 43ನೇ ವರ್ಷದ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150ರಿಂದ 170ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೆಂಗಾಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ನೆಲೆಸಿವೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯರು ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಕೆಲಸಗಾರರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಒಂದಾಗಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ ಬಂಗಾಳಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮರಾಠಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ತುಳುವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂದರು.
ನಾವು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸರಸ್ವತಿ , ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಹಾಗೂ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗ ಪೂಜೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂಬತ್ತು ವಿಧದ ಪವಿತ್ರ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ನವ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಟ್ಟಿ ನವದುರ್ಗ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಂಗಾಳದ ಖ್ಯಾತ ಶಿಲ್ಪಿ ಮಧುಸೂದನ್ ಪಾಲ್ ಅವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುರೋಹಿತರು, ಡಾಕ್ ವಾದಕರು, ಬಾಣಸಿಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಲಸೆ ಬಂದ ನಮಗೆ ಈಗ ಮಂಗಳೂರೇ ಸ್ವಂತ ಊರು, ನಮ್ಮ ತವರು ಮನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಸೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಯ್.
ದಶಮಿಯಂದು ಸಿಂಧೂರ್ ಖೇಲಾ: ಬಂಗಾಳಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಸಬಿತ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸದಸ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು, ಸತತ 43 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಐದು ದಿನಗಳ ಪೂಜೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಶಮಿಯ ದಿನ ಪೂಜೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆ ಬಂಗಾಳಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಯಾದ ಸಿಂಧೂರ್ ಖೇಲಾ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂದು ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೆಂಪು ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವ ಬಿಳಿ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ, ದೇವಿಗೆ ಸಿಂಧೂರ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಂತರ ಪರಸ್ಪರ ಸಿಂಧೂರ ಎರಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮಗಳು ಹತ್ತನೇ ದಿನ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು: ಈ ಬಾರಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯು ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 400ರಿಂದ 500 ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಂಗಾಳಿ ಶೈಲಿಯ ಭೋಗ್ ಪ್ರಸಾದ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲಡ್ಡು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಬರ್ಫಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಧುನುಚಿ ನೃತ್ಯ, ಬಂಗಾಳಿ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ, ಗರ್ಭಾ ದಾಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಲು ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಶಂಕ ಧ್ವನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರ ದಶಮಿಯಂದು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಜಲಸ್ತಂಭನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದೇ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಕಾಳಿಮಾತಾ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಮಕೂರು ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ: ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಪತ್ನಿ