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ಮೈಸೂರು: ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ HUID ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ 430 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ

ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯುನಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ 430 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

GOLD WITHOUT HUID MARK SEIZED
BIS (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2026 at 1:38 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರಿನ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯುನಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ (HUID) ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ 430 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯುರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ (BIS) ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಲಷ್ಕರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾದ ಪ್ರತಿಭಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ಸೆ.16 ರಂದು BIS ಅಂದರೆ ಬ್ಯುರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಈ ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿ ಬ್ಯುರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ (BIS)ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್​ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 430 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು BISನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸುಷ್ಮಾ ರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು BIS ಕಾಯಿದೆ 2016ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

BIS ಎಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್​ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಇದನ್ನು ಮೀರಿದ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲೆ BIS ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಲಷ್ಕರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾದ ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿ ಮೇಲೆ BIS ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ 430 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

BIS ಸಲಹೆ ಏನು?: ಯಾವುದೇ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ನಕಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೆ BIS ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು. ಅದರನ್ವಯ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.

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TAGGED:

430 GRAMS OF GOLD SEIZED
MYSURU
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BIS
GOLD WITHOUT HUID MARK SEIZED

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