ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಂದ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ: ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 414 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಂದ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ, ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷವೊಂದರಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 414 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 17, 2026 at 6:45 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ಚಾಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ‌ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸತ್ಯಾವರ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನೈಟ್​​ಔಟ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಸಹಿತ ಏಳು ಜನ ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಂದ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ, ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷವೊಂದರಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 414 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಂದ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು:

ವರ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳು
2023 95
2024197
2025414

ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಂದ ವೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ 646 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪೈಕಿ 159 ಜನ ಪೋಷಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವರ್ಷಪ್ರಕರಣಗಳುಪೋಷಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ
2023242 70
2024532 120
2025646 159

ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 18ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಷ್ಟು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯುವಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬುದ್ದರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ 18 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ, ಕಾರುಗಳನ್ನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ವಾಹನಗಳ‌ನ್ನ ನೀಡುವುದು‌ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಅವರ ರಕ್ಷಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

'ಭಾರತೀಯ ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1988ರಡಿ , ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಆ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೋಷಕರು) 3 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ 25 ಸಾವಿರ ರೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ದಂಡ, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು 12 ತಿಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿರಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭೀಕರ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ, ಆರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಾವು: ಹೊಸಕೋಟೆ-ದಾಬಸ್ ಪೇಟೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ 7 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮೃತರೆಲ್ಲರೂ 20ರ ವಯೋಮಾನದವರಾಗಿದ್ದರು. ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ.ಸತ್ಯವಾರ ಸಮೀಪ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೈಕ್, ಎರಡು ಕಾರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಟರ್ ನಡುವೆ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ 6 ಮಂದಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.

