'ಕೆಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 40 ಸಾವಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಬಹುದು': ಶಿಕ್ಷಣ ಉಳಿಸಿ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 'ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ರಕ್ಷಿಸಿ' ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಕೆಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 40 ಸಾವಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
Published : December 3, 2025 at 8:35 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜಿಸಿರುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು 40 ಸಾವಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 40 ಸಾವಿರ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆತು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ಎನ್. ರಾಜಶೇಖರ್, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ರೈತರ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮತ್ತು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎಲ್ ಕೆಜಿಯಿಂದ ಪಿಯುಸಿವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ 8 ರಿಂದ 10 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು 40 ಸಾವಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲಿವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವದಂತಿಯಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿವರಿಸಿದೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕವು ಸುಮಾರು 6,000 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಲೀನಗಳು ನಡೆದ ನಂತರ, ಉಳಿದ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಶಾಲೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಯು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. "ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು 6,000 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ" ಎಂದು ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸರ್ಕಾರದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಆದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿರೋಧಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಲೀನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಹೊಂಗನೂರು ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಏಳು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚದಿದ್ದರೆ, ಈ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ?" ಎಂದು ರಾಜಶೇಖರ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, 'ಮುಚ್ಚಿದ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು' ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಏಕೆ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. "ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚದಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಸೂದೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏಕೆ ಇದೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಷಯವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. "ಶಿಕ್ಷಣವು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಬದಲು, ಸರ್ಕಾರವು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ರಾಜಶೇಖರ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಸಮಿತಿಯು ನೀತಿಯನ್ನು NEP 2020 ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, PPP ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ ಖಾಸಗೀಕರಣದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಶಾಲಾ ವಿಲೀನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒತ್ತಡವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (NEP) 2020 ಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ರಾಜಶೇಖರ್ ದೂರಿದರು. 700 KPS ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಏಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ರೂ. 2,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದರು. "ಈ ಹಣವು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ತರಗತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ ಶಾಲೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾದರಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶಾಲೆಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು 40,000 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಸಮಿತಿಯ ವಾದವಾಗಿದೆ. "ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು NEP 2020 ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿವೆ. ಜನರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಚಳವಳಿ ಯೋಜನೆಗಳು 'ಶಿಕ್ಷಣ ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿ' ಈಗ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಪೋಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಬರಹಗಾರರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ.
"ಪೋಷಕರು, ಲೇಖಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ನಾವು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದರು.
