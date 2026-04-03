40 ಲಕ್ಷ ರೂ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ ಹಾವೇರಿ ಪೊಲೀಸರು: 9 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

40 ಲಕ್ಷ ರೂ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 3, 2026 at 8:46 PM IST

ಹಾವೇರಿ: ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮಾಲೀಕನ ಹಣ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮತ್ತು ಘಟನೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅನ್ವರ್ (30), ಹಜರತ ಅಲಿ ಲಗಳಿ (30), ಅಮೀರಖಾನ್ (28), ಇಬ್ರಾಹಿಂ (33), ಆಸ್ಪಕ್ (33), ರಫೀಕ್ (33), ಆಸ್ಪಕ್ ಮಕಂದಾರ್ (32) ಮತ್ತು ಜಿಷಾನ್ ವರ್ಷದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಇಂದು ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಒಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್, ಸ್ವಿಪ್ಟ್ ಕಾರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 27 ರಂದು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೊಟೇಬೆನ್ನೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ರಲ್ಲಿ ಐಶರ್ ವಾಹನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ ಆರೋಪಿಗಳು, ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಸಿಪಿಐ ಎಂ.ಬಿ.ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನವರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ‌ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್​ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಾಮಾನಗಳು ತರಲು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಐಷರ್ ವಾಹನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ 40 ಲಕ್ಷ ರೂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಾಗ, ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಾಲಕ ಅನ್ವರ್ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಹಲವರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ವಾಹನದಲ್ಲಿರುವ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ವರ್​​ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, 9 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ 40 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಣದ ಮಾಲೀಕ ವಿನೋದ್​ಗೆ ನೋಟಿಸ್: ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇತ್ತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವಿನೋದ್ ಎಂಬುವವರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಾಮಾನು ತರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ರಿಜ್ವಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿನೋದ್ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ, ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹಣ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

