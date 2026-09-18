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ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬಂದ ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನ: ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ 40 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬಿದಿರಿನ ಕಲಾಕೃತಿ

ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಮೇದಾರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಸುಮಾರು 40 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

GANESHA FESTIVAL IN BALLARI
ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿದಿರಿನ ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2026 at 2:50 PM IST

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ಬಳ್ಳಾರಿ: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನವೇ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ನಗರದ ಮೇದಾರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸುಮಾರು 40 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಬೃಂದಾವನದೊಳಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪುಟ್ಟ ಗಣೇಶನನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿರುವಂತೆ ರೂಪಿಸಿರುವ ಕಲಾಕೃತಿ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿದಿರಿನ ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನ (ETV Bharat)

ಮೇದಾರ ಸಮುದಾಯದವರು ತಮ್ಮ ಕುಲಕಸುಬಿನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಬಿದಿರಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಬೃಹತ್ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ಬೃಂದಾವನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿದಿರಿನ ಕಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂತಹ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರಾದ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

48 ವರ್ಷಗಳ ಪರಂಪರೆ: ಮೇದಾರ ಸಮುದಾಯದವರು ಕಳೆದ 48 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಾಕೃತಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ, ಟೈಟಾನಿಕ್ ಹಡಗು, ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ, ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮಮಂದಿರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿದಿರಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಬಾರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬೃಂದಾವನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಇರುವಂತೆ ರೂಪಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಬಿದಿರಿನ ಕಂಬಗಳು, ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬೃಹತ್ ಬೃಂದಾವನವು ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.

ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬೃಂದಾವನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮೇದಾರ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಯೋಜಕರು.

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TAGGED:

GANESHA FESTIVAL IN BALLARI
ಬೃಹತ್ ಬೃಂದಾವನ
BALLARI
BAMBOO ART
RAYARA BRINDAVANA

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