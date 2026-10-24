40 ದಿನ.. ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳ ದರ್ಗಾಗಳ ದರ್ಶನ: ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಫರ್ವೇಜ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕಥೆಯೇ ರೋಚಕ!
ಸಿಮ್, ಎಟಿಎಂ ಬಳಸದೆಯೇ ಸಂಚಾರ: ಗೂಗಲ್ ಖಾತೆಯ ಸುಳಿವು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು - ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಿಂದ ಪಾಣಿಪತ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣ - ವಿಚಾರಣೆ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಸ್ತಾಂತರ
Published : October 24, 2026 at 8:49 PM IST
ಗದಗ: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿಟ್ಟು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಗದಗದ ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಫರ್ವೇಜ್ ಧಾರವಾಡ ಅವರು 40 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಮ್ ಹಾಗೂ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸದೆಯೇ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರನ್ನು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುಳಿವುಗಳ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಗದಗ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ಬಾಂದ್ರಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗುತ್ತಾ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದ ಫರ್ವೇಜ್ ಅವರ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ (ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್) ಗದಗ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ಫರ್ವೇಜ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಕಚೇರಿ ಸಭೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಮರಳದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ಸಿಗದೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಅವರ ತಂದೆ ಜಾಫರಸಾಬ ಧಾರವಾಡ ಅವರು ದೂರು ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಟಗೇರಿ ಬಡಾವಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಪತ್ರ ಬಹಿರಂಗ; ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ: ಫರ್ವೇಜ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಪತ್ರ ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಪತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒತ್ತಡದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೂ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಫರ್ವೇಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಆರೋಪಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಮೀರಿ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು.
ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್; ಎಟಿಎಂ ಬಳಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ: ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಗದಗ ಪೊಲೀಸರು ಐದು ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಫರ್ವೇಜ್ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆಯೂ ಕಂಡುಬರದ ಕಾರಣ, ಅವರ ಚಲನವಲನದ ಸುಳಿವು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತನಿಖೆಯ ಜತೆಗೆ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರ ನೆರವಿನಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಫರ್ವೇಜ್ ಅವರ ಗೂಗಲ್ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸುಳಿವು ದೊರೆತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಭೋಪಾಲ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ತೆರಳಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸಿತ್ತು.
ದರ್ಗಾಗಳ ಭೇಟಿ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ: ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಫರ್ವೇಜ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಹಾಗೂ ಹರಿಯಾಣದ ಪಾಣಿಪತ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರೆಂಬ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಉಚಿತ ವೈಫೈ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇ-ಮೇಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಣಿಪತ್ನಿಂದ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ರೂರ್ಕಿ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿಯೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮುಂಬೈನಿಂದ ಗದಗಕ್ಕೆ; ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಧಿಕಾರಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ಫರ್ವೇಜ್ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ತನಿಖಾ ತಂಡ ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಗದಗಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿತು. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗನನ್ನು ಕಂಡು ಭಾವುಕರಾದ ತಂದೆ: ಫರ್ವೇಜ್ ಅವರನ್ನು ಕಂಡ ತಂದೆ ಜಾಫರಸಾಬ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೊ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಗ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫರ್ವೇಜ್, ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪತ್ನಿಯ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಬರುವುದಾಗಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
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