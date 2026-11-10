100 ಯುನಿಟ್ ರಕ್ತ, ನೂರಾರು ಹೃದಯಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ; ಆದರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಜೀವ!
Girl Suffering From Cancer Dies : ನೂರಾರು ಜನರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮ ವಂಶಿಕಾ ಕೊನೆಗೂ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಜೀವನದ ಹೋರಾಟ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
Published : November 10, 2026 at 5:21 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಮಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆತ್ತವರು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ನೂರಾರು ಜನರು ರಕ್ತದಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಯುನಿಟ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಿಧಿಯಾಟವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮ ಕೊನೆಗೂ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಜೀವನದ ಹೋರಾಟ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಬಿ-ಸೆಲ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಲಿಂಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ (B-ALL) ಎಂಬ ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ವಂಶಿಕಾ ಶಶಿಕಾಂತ ಹೊಸಮನಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೆಎಲ್ಇ ಡಾ. ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಎಂಆರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಳು. ಸುದೀರ್ಘ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಮಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ರಕ್ತ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿತ್ತು.
ನಗರಸೇವಕ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 6 ಮತ್ತು 7ರಂದು ವಿಶೇಷ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 'ಸೇವ್ ವಂಶಿಕಾ–ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಜೀವ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಯಾನ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಯುನಿಟ್ ರಕ್ತ ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದ ವಂಶಿಕಾ ತಂದೆ - ತಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಈ ಮಾನವೀಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂರೈಸುವುದು ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದರು. ರಕ್ತದಾನದ ಬಳಿಕ ಆಕೆ ಬದುಕಿ ಬರಲಿ ಅಂತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಡುವೆಯೂ ವಂಶಿಕಾಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ರಕ್ತದಾನ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದವರನ್ನೂ ದುಃಖದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಾನ್ಸನ್ ಡಿ'ಸಿಲ್ವಾ, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಖುದ್ದು ಅಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ವಂಶಿಕಾಳ ತಂದೆ - ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ರಕ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಎರಡು ದಿನ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೆವು. ಆ ವೇಳೆ 85 ಜನರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲೇ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದ 15 ಕಾರ್ಡ್ ಸಮೇತ 100 ಯುನಿಟ್ ರಕ್ತವನ್ನು ವಂಶಿಕಾಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ವಂಶಿಕಾ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದು, ಬಹಳಷ್ಟು ದುಃಖ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಗರಸೇವಕ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 100 ಯುನಿಟ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಸೋತಿದ್ದಾಳೆ. ಐಸಿಯುದಲ್ಲೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿರುವುದು, ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ 100 ಯುನಿಟ್ ರಕ್ತವನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಳಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ರಕ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವಂಶಿಕಾ ತಂದೆ ಶಶಿಕಾಂತ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಮಗಳನ್ನು ಬದುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಜನರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ, ವಂಶಿಕಾಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕೂಗು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.
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