ETV Bharat / state

ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಪುತ್ರಿ, ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ಪುತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ: ಮೈಸೂರಿನ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಹುದ್ದೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ 83 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಿವಿಲ್​ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮೈಸೂರಿನ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

CIVIL JUDGES FROM MYSURU
ಮೈಸೂರಿನಿಂದ 4 ಜನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 21, 2026 at 2:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದ, 4 ಜನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ 83 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಭಾಗ್ಯರತ್ನ ನಾಯಕ್ 8ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಎನ್. ಸೌಂದರ್ಯ 15ನೇ ಸ್ಥಾನ, ವರುಣ್ ರಾಜ್ ಆರ್. 16ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಹಾಗೂ ಎನ್. ದೀಪಿಕಾ 32ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವರುಣ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಮೈಸೂರಿನ ಗಾಂಧಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಕೆಎಸ್​ಆರ್​ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ವರುಣ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ 25 ವರ್ಷ. ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರುಣ್​ ರಾಜ್​ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

16ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಕುಟುಂಬದವರು, ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಇತರ ನೆರವಿನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

15ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಸೌಂದರ್ಯ: 15ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ ಎಂ. ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವು ಮೀನಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿ. ಬಡತನದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಹುದ್ದೆಯ 15ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾಗ್ಯರತ್ನ ನಾಯಕ್: ಈ ಬಾರಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಭಾಗ್ಯರತ್ನ ನಾಯಕ್ ಮೂಲತಃ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಇವರು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇವರ ತಂದೆ ಕಸನ್ನಪ್ಪ ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗ್ಯರತ್ನ ನಾಯಕ್ 3ನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಎನ್. ದೀಪಿಕಾ: ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದವಾರದ ಎನ್. ದೀಪಿಕಾ 5ನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ 32ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ದೀಪಿಕಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2020–25ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ 4 ಜನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ': ಕೇರಳದ ಪ್ರಥಮ ಅಂಧ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ತಾನ್ಯಾ ನಾಥನ್​ ಸವಾಲಿನ ಹಾದಿ

TAGGED:

MYSURU
VIDYAVARDHANA LAW COLLEGE MYSURU
ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು
ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು
CIVIL JUDGES FROM MYSURU

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.