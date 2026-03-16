46 ಅನಾಥ ಗಿಳಿ ಮರಿಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ನೆರವಾಯ್ತು ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ 3D-ಮುದ್ರಿತ ಸಾಧನ
3D-ಮುದ್ರಿತ ಆಹಾರ ಉಣಿಸುವ ಸಾಧನವು 46 ಅನಾಥ ಗಿಳಿ ಮರಿಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದೆ.
Published : March 16, 2026 at 8:27 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಹಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 3D-ಮುದ್ರಿತ ಆಹಾರ ಉಣಿಸುವ ಸಾಧನವು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ 46 ಅನಾಥ ಗಿಳಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದೆ. ತಾಯಿ ಗಿಳಿ ಕೊಕ್ಕುನಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಸಾಧನವು ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಅನಾಥ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲವಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಉಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಬದುಕುಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ.
ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ವಾರಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಗುಲಾಬಿ-ಉಂಗುರದ ಕೊಕ್ಕಿನ ಪ್ರಭೇದದ ಗಿಳಿ ಮರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗರಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವು ಮತ್ತು ನಗರದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತರುವಾಗ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಅಕ್ರಮ ವನ್ಯಜೀವಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಿಎಫ್ಎ ವನ್ಯಜೀವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪಶುವೈದ್ಯ ಕರ್ನಲ್ ಡಾ. ನವಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಮರಿಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬದುಕಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನಿಸಿದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಾಯಿ ಹಕ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತಂದಾಗ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ರಕ್ಷಣೆ: ಡಾ. ಷರೀಫ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮರಿಗಳು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡವುಗಳಾಗಿವೆ. ಗುಲಾಬಿ-ಉಂಗುರ ಕೊಕ್ಕಿನ ಗಿಳಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವವರು ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಪರಾಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬ್ಯೂರೋಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೂರಿನ ನಂತರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಂದರು. ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಪರಾಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬ್ಯೂರೋದ ಶ್ರೀ ಶರದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅವು ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಗಳಾಗಿದ್ದವು, ಇದು ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮರಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ, ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಯಿತು. ಚೇತರಿಕೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
3D-ಮುದ್ರಿತ ಸಾಧನವು ತಾಯಿ ಗಿಳಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತದೆ: ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಆರೈಕೆದಾರರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ವಿಧಾನಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಾನವರು ಅವುಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವು ತಾಯಿ ಹಕ್ಕಿ ಕೊಕ್ಕಿನ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಡಾ. ಷರೀಫ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಗೋಪಾಲನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 3D ಮುದ್ರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಯೋಮಿಮೆಟಿಕ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ವಯಸ್ಕ ಗಿಳಿಗಳ ಕೊಕ್ಕಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಕ್ಕಿನ ಆಕಾರದ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿಂಜ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ತಾಯಿ ಗಿಳಿ ತಿನ್ನುವ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ, ಮರಿಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು ಏಕೆಂದರೆ ಆಹಾರ ವಿಧಾನವು ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಾಗಿದ ಸಿರಿಂಜ್ ಆಹಾರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಎರಡ್ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಮರಿಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಜೋಳ, ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮುಂತಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು, ಇದರಿಂದ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಶರೀಫ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಕಾಡಿಗೆ ಮರಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ವಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಾನವ ಸಂವಹನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತಂಡವು ವಿಶೇಷ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಶರೀಫ್ ವಿವರಿಸಿದರು. "ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಹಾರ ನೀಡುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನುಷ್ಯರೆಂದು ಗುರುತಿಸದಂತೆ ನಾವು ಮರೆಮಾಚುವ ಸೂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಪ್ರಾಣಿ - ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪುನರ್ವಸತಿ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡುವ ಮೊದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ಆವರಣಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಾ. ಶರೀಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿದಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
ವನ್ಯಜೀವಿ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಹಯೋಗವು 3D ಮುದ್ರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಗೆ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಕ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ತಂಡವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಶರೀಫ್ ಹೇಳಿದರು.
“ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಎಫ್ಎ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕುದುರೆಗೆ 3D-ಮುದ್ರಿತ ಕೃತಕ ಕಾಲನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತದ ನಂತರ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾದ ನವಿಲುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಕ ಬೆಂಬಲಗಳನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಇದರಿಂದ ಅವು ಮತ್ತೆ ನಿಂತು ಚಲಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೃತಕ ಅಂಗಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವನ್ಯಜೀವಿ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ತರಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮರಳಬಹುದು ಎಂದರು.
ಗೋಪಾಲನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸುನೀತಾ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಈ ಯೋಜನೆಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮರಿಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಆಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
3D ಮುದ್ರಣದಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳು ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
