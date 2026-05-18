ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 38 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆ: ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ

ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೂ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತಿದ್ದುವ, ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.

ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ (X@NChaluvarayaS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 18, 2026 at 4:22 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 38 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. 14 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಯೂರಿಯಾ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಯುದ್ದದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ತಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್​ನಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಯ ಗೊಬ್ಬರ ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಜಿಲೆನ್ಸಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫ್ರೂಟ್ ಐಡಿ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಸಕ್ತ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಟ್ಟು 30.05 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌ ವಿವಿಧ ಗ್ರೇಡ್​​ನ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. (ಯೂರಿಯಾ- 11.10 ಲಕ್ಷ ಮೆ.ಟನ್, ಡಿ.ಎ.ಪಿ. 4 ಲಕ್ಷ ಮೆ.ಟನ್, ಎಂ.ಒ.ಪಿ 2.12 ಲಕ್ಷ ಮೆ.ಟನ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 11.88 ಲಕ್ಷ ಮೆ.ಟನ್, ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಿ 0.95 ಲಕ್ಷ ಮೆ.ಟನ್) ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. (2023ರಲ್ಲಿ 3.91 ಲಕ್ಷ ಮೆ.ಟನ್, 2024ರಲ್ಲಿ 5.41 ಲಕ್ಷ ಮೆ.ಟನ್, 2025ರಲ್ಲಿ 3.46 ಲಕ್ಷ ಮೆ.ಟನ್) ಪಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 2.80 ಲಕ್ಷ ಮೆ.ಟನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಡಿ.ಎ.ಪಿ. ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಸರಬರಾಜು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಕೊರತೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ 4.02 ಲಕ್ಷ ಮೆ.ಟನ್ ವಿವಿಧ ಗ್ರೇಡ್​​ನ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 2.54 ಲಕ್ಷ ಮೆ.ಟನ್ ಮಾತ್ರ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿದ್ದು, 1.48 ಲಕ್ಷ ಮೆ‌ಟನ್ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಡಿಎಪಿ 0.38 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಯೂರಿಯಾ 0.14 ಲಕ್ಷ ಮೆ.ಟನ್ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 4.54 ಲಕ್ಷ ಮೆ.ಟನ್ ವಿವಿಧ ಗ್ರೇಡ್​ನ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 1.77 ಲಕ್ಷ ಮೆ.ಟನ್ ಮಾತ್ರ ಸರಬರಾಜಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 2.77 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸರಬರಾಜು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯೂರಿಯಾ 0.65 ಲಕ್ಷ ಮೆ.ಟನ್, ಡಿ.ಎ.ಪಿ-0.78 ಲಕ್ಷ ಮೆ.ಟನ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು‌‌.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 8.57 ಲಕ್ಷ ಮೆ.ಟನ್ ವಿವಿಧ ಗ್ರೇಡ್‌ನ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, 4.31 ಲಕ್ಷ ಮೆ.ಟನ್ ಸರಬರಾಜಾಗಿದ್ದು, 4.25 ಲಕ್ಷ ಮೆ.ಟನ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯೂರಿಯಾ 0.79 ಲಕ್ಷ ಮೆ.ಟನ್, ಡಿ.ಎ.ಪಿ 1.17 ಲಕ್ಷ ಮೆ.ಟನ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ನೀಡಿದರು‌.

ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ: ಜನರ ಒಳಿತಾಗಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ, ತಿದ್ದುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನನ್ನೂ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೂ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತಿದ್ದುವ, ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ನಾನು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂಬ ದೂರಿತ್ತು. ಈಗ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ನೇರ ರೈತ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ, ಯಂತ್ರಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೂಲಕ ಎಂದರು.

ರೈತರ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಇವು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ‌. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಬೆಳೆ ಪದ್ದತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪರಿಣಿತಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಗಳ ನೀರಿನ ಬವಣೆ ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರೇ ಹೊಗಳಿದಂತೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮೇಳ, ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಕಾರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವೊಂದರಲ್ಲೇ 58 ಕೃಷಿ ಲ್ಯಾಬ್​​ಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

40 ಲಕ್ಷ ಜನ ರೈತರಿಗೆ 470 ಕೋಟಿ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ 20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 3,454 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮಾತ್ರ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು.

