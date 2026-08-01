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ಬೆಳಗಾವಿ: ಕಾರು ಹರಿದು 36 ಕುರಿಗಳ ಮಾರಣಹೋಮ, 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜಾಲಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ‌ ಕಾರು ಹಾಯ್ದು 36 ಕುರಿಗಳ ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಕುರಿಗಳ ನರಳಾಟ ನೋಡಿ ಹೃದಯ ಕಲಕುವಂತಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

36 SHEEP KILLED, OVER 20 SERIOUSLY INJURED AFTER BEING RUN OVER BY CAR
ಕಾರು ಹರಿದು ಕುರಿಗಳ ಸಾವು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 1, 2026 at 4:01 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಕಾರು ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ 36 ಕುರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕುರಿಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ‌ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಬೈಲಹೊಂಗಲದಿಂದ ಬೆಳವಡಿ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಕಾರು ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಿದಿದೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ 36 ಕುರಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುರಿಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಅಪಘಾತದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ್ದ ಕುರಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೀಳಿ ಮರಿಗಳು ಹೊರ ಬಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಕೆಂಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹಿತ್ತಲಮನಿ ಹಾಗೂ ದೊಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕುರಿಗಳು ಇವಾಗಿವೆ. ನಯಾನಗರ ಬಳಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಂಗಾನೂರಿಗೆ ಮರಳುವಾಗ ಈ ಅಪಘಾತ ನಡೆದಿದೆ.

ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಕುರಿಗಳ ನರಳಾಟ ನೋಡಿ ಎಂಥವರ ಹೃದಯ ಕಲಕುವಂತಿತ್ತು. ಕುರಿಗಳ ಸಾವಿನಿಂದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಪಾರ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರು ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಾಲಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಸಿಪಿಐ ಪ್ರಮೋದ ಯಲಿಗಾರ ಅವರನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಕೆಎ 48ಎಂ 1789 ನಂಬರ್ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಹಲವು ಕುರಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಕುರಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

SHEEPS KILLED IN BELAGAVI
ಕುರಿಗಳ ಸಾವು
ಕುರಿಗಳ ಮಾರಣ
BELAGAVI
DEATH OF SHEEP

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