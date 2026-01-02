ETV Bharat / state

ಕೊನೆಗೂ ತಪ್ಪಿತು 36 ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಅಲೆದಾಟ; ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿವೇಶನ ನೀಡಲು ದಾವಣಗೆರೆ ಪಾಲಿಕೆ ತೀರ್ಮಾನ

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ವರದಿಯಿಂದಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಬಡಾವಣೆಯ 36 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ನಿವೇಶನ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.

36-families-in-ravindranath-layout-have-received-plots-due-to-etv-bharat
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಎಸ್​​ಓಜಿ ಕಾಲೊನಿಯ 36 ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಪಾಲಿಕೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 2, 2026 at 4:31 PM IST

|

Updated : January 2, 2026 at 5:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ: ಇಲ್ಲಿನ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಬಡಾವಣೆಯ 36 ಕುಟುಂಬಗಳ ನಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಟ ತಪ್ಪಿದೆ. ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸೂರು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜ.1ರಂದು 'ಗೋಮಾಳದಿಂದ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳ ಬವಣೆ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಂದ್ರು?' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಲೋಕಿಕರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಗೋಮಾಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 36 ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸವಾಗಿದ್ದವು. ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಮನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನೆರೆಯ ತುರ್ಚಘಟ್ಟ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿ ಊಟ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.‌

ಕೊನೆಗೂ ತಪ್ಪಿತು 36 ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಅಲೆದಾಟ; ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿವೇಶನ ನೀಡಲು ದಾವಣಗೆರೆ ಪಾಲಿಕೆ ತೀರ್ಮಾನ (ETV Bharat)

ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರದಿಂದಲೂ ಹೊರಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ನಿರಾಶ್ರಿತರರು ಅದೇ ತುರ್ಚಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರದ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ನಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಅಲೆದಾಡಿ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ವರದಿಗಾರರು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.‌

36-families-in-ravindranath-layout-have-received-plots-due-to-etv-bharat
ಎಸ್​​ಓಜಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಭಾಗ್ಯ (ETV Bharat)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ವರದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಎಸ್‌​​ಓಜಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿನ 36 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡಲು ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.‌ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿವೇಶನ ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ರೇಣುಕಾ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೂರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೂರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದೇ ತಡ, ಎಲ್ಲ 36 ಕುಟುಂಬಗಳು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​​ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ರೇಣುಕಾ ಅವರೂ ಕೂಡಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ವರದಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ‌

36-families-in-ravindranath-layout-have-received-plots-due-to-etv-bharat
ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಸಿಗಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶ (ETV Bharat)

ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತೆ ರೇಣುಕಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ನವರು ಈ ಸಂಬಂಧ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, 36 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಓಜಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ದೂಡದಿಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿವೇಶನ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 36 ಕುಟುಂಬಗಳು ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಆದೇಶ ತಂದಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 36 ಮನೆಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆವು. ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ನಿವೇಶನ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

36-families-in-ravindranath-layout-have-received-plots-due-to-etv-bharat
ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತೆ ರೇಣುಕಾ ಅವರಿಂದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ (ETV Bharat)

"ನಾವು ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ನವರು. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​​ನವರು. ಮನೆ ಕೆಡವಿದಾಗ ಈಟಿವಿಯವರು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಚಿವರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ನಮಗೆ ನಿವೇಶನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದಲೇ ಈ ನಿವೇಶನ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತಸ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​​ನವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುವೆ" ಎಂದು ಓರ್ವ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾದ ಜಯಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೋಮಾಳದಿಂದ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳ ಬವಣೆ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಂದ್ರು?

Last Updated : January 2, 2026 at 5:41 PM IST

TAGGED:

RAVINDRANATH LAYOUT
COMMISSIONER RENUKA
ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಸೂರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
DAVANAGERE
ETV BHARAT IMPACT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.