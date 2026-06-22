ಸಂಚಾರ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಫರ್: ಮೊದಲ ದಿನ 32,486 ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥ, ₹96.73 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹ
ಸಂಚಾರ ದಂಡ ಪಾವತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 12 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವಿಶೇಷ ಕೌಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
Published : June 22, 2026 at 7:32 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಂಚಾರ ದಂಡ (ಇ-ಚಲನ್) ಪಾವತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಶೇಕಡಾ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ 96.73 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರ ಪಾವತಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ 32,486 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು, 96,73,800 ರೂ. ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ 21ರಿಂದ ಜುಲೈ 10ರವರೆಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ. 2026ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮೊದಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಚಾರ ಇ-ಚಲನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 1991ರಿಂದ 2022ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5.05 ಕೋಟಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿಯಿದ್ದು, 2,727 ಕೋಟಿ ರೂ ದಂಡ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ 3.37 ಕೋಟಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿಯಿದ್ದು, 1,843 ಕೋಟಿ ರೂ ದಂಡ ವಸೂಲಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ 2025ರಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ರಿಯಾಯತಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ 6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ದಂಡ ಪಾವತಿ ಹೇಗೆ?: ವಾಹನ ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ದಂಡದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ (ಕೆಎಸ್ಪಿ) ಆ್ಯಪ್, ಬಿಟಿಪಿ-ಅಸ್ತ್ರಂ ಆ್ಯಪ್, ಹತ್ತಿರದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್/ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 12 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ವಿಶೇಷ ಕೌಂಟರ್ಗಳನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ತೆರೆಯಲಾದ ವಿಶೇಷ ಕೌಂಟರ್ಗಳು:
- ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಣ್ಣೂರು ರಸ್ತೆ
- ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ದೇವಸಂದ್ರ ಜಂಕ್ಷನ್
- ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್
- ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್
- ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್
- ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮೆಟ್ರೋ (ಬಿಎಚ್ಇಎಲ್)
- 12ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ
- ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್
- ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್
- ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯ ಸಾಗರ ಜಂಕ್ಷನ್
- ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್
- ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ಜಂಕ್ಷನ್
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದಾಖಲೆಯ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ಶೇ.50 ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆ 89 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿದ್ದವು.
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