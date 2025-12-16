ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಬಳಿಕ 32 ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆ: ಎಸ್ಐಟಿ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯೋಜಕರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ!
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ, ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಅಕ್ರಮ, ಪಿಎಸ್ಐ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : December 16, 2025 at 12:14 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯೋಜಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಎಸ್ಐಟಿ ಎಷ್ಟು, ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯೋಜಕರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರವಾದಾಗಿನಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಪ್ರಕರಣ, ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ಪ್ರಕರಣ, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಪ್ರಕರಣ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣ, ಪಿಎಸ್ಐ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೂ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲ ಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆಗೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಕೆಲ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಬಂಧ ರಚಿಸಲಾದ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣವಾಗದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆನೂ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
32 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಒದಗಿಸಿರುವ ವಿವರವಾದ ಉತ್ತರದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 32 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಬಂಧ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಪ್ರಕರಣ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ, ಪಿಎಸ್ಐ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಅಕ್ರಮ, ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ಪ್ರಕರಣ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 1.04.2023ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 32 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡಗಳನ್ನು (ಎಸ್.ಐ.ಟಿ) ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು 32 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇನ್ನೂ ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯೋಜಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು? ಈ ಎಸ್ಐಟಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಹಂತದ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯೋಜಕರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯೋಜಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಸ್ಐಟಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಬಂಧ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯೋಜಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 3.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಎಸ್ಐಟಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿಪಿ ಪ್ರೊ.ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 2.41 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರೊ. ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಪರಿಣಾಮಾತ್ಮಕ ಹಾಜರಿಗೆ (ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹಿಯರಿಂಗ್) 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಹಾಜರಿಗೆ (ನಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹಿಯರಿಂಗ್) 2 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಕ್ಲರ್ಕ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನಾಗಿ ಸಂಭಾವನೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಾಜರಾತಿಗೆ 15.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಎಸ್ಪಿಪಿ ಬಿ ಎನ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವರಿಗೆ 28.375 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರರಾಗಿರುವ ಬಿ.ಎನ್. ಜಗದೀಶ್ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್ರಿಗೆ 12.70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಹಗರಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿಪಿ ಪಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಳನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾದಕ್ಕೆ 15.79 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎನ್. ಜಗದೀಶ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಾದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 13.05 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ 91 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಲು ಬಿ.ಎನ್. ಜಗದೀಶ್ ಅವರಿಗೆ 7.28 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಲು ಸಿ.ಎಸ್ ಪ್ರದೀಪ್ರಿಗೆ 21.08 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಎಸ್ಐಟಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ?
2023-24 ರಿಂದ 2025-26ವರೆಗಿನ ರಚಿಸಲಾದ ಎಸ್ ಐಟಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.
- ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಹಗರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಐಟಿಗೆ - 39,98,068 ರೂ.
- ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಪ್ರಕರಣದ ಎಸ್ಐಟಿಗೆ- 33,91,885 ರೂ.
- ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಹಗರಣದ ಎಸ್ಐಟಿಗೆ- 1,55,818 ರೂ.
- ಮುನಿರತ್ನ ಪ್ರಕರಣದ ಎಸ್ಐಟಿಗೆ - 23,52,864 ರೂ.
- ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯೋಜಕರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 3.55 ಕೋಟಿ ರೂ.
