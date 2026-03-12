ETV Bharat / state

31 ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಗ್ಯ; ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ

ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತ‌ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿರುವ 27 ಜನ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಮೂವರು ಮಹಿಳಾ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

31-prisoners-to-be-released-tomorrow-life-sentence-prisoners
31 ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಗ್ಯ (File/ ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 12, 2026 at 7:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆಬೇರೆ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿರುವ 31 ಜನ ಬಂಧಿಗಳನ್ನ ಸನ್ನಡತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆ ತೋರಿದ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತಂದು, ಪುನಃ ಅವರು ಹೊಸ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ನಾಳೆ 30 ಕೈದಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ, ಒಬ್ಬರು ಈಗಾಗಲೇ ಪೆರೋಲ್​​​ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ: ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿರುವ 30 ಜನ ಕೈದಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಹಮತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತ‌ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿರುವ 27 ಜನ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಮೂವರು ಮಹಿಳಾ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಓರ್ವ‌ ಮಹಿಳಾ ಕೈದಿಯು ಈಗಾಗಲೆ ಪೆರೋಲ್ ರಜೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

54 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, 21 ಅರ್ಜಿಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತ: ಕಾರಾಗೃಹ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 54 ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೈದಿಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.ಸಮಿತಿಯು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ 54 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ 31 ಮಂದಿಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 21 ಕೈದಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.2 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಬಾಕಿಯಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೈದಿಗಳು

  • ಬೆಂಗಳೂರು - 14
  • ವಿಜಯಪುರ - 5
  • ಬಳ್ಳಾರಿ - 3
  • ಮೈಸೂರು - 2
  • ಬೆಳಗಾವಿ - 2
  • ಕಲಬುರಗಿ - 2
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ - 1
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಮಹಿಳಾ) - 1
  • ಧಾರವಾಡ - 1


ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿರುವ ವಿವಿಧ ತೀರ್ಪುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಿರುವವರನ್ನ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೈತ್ಯಾಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣ: ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್

'ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಹ ಸೇಫಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಬಹುದು'

ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಒಳ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಯತ್ನ: ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕಾರಾಗೃಹದ ವಾರ್ಡರ್ ಬಂಧನ

TAGGED:

LIFE SENTENCE PRISONERS
31 ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಗ್ಯ
ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
BENGALURU
31 PRISONERS TO BE RELEASED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.