NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಶಾಲೆಯ 31 ಮಕ್ಕಳು ಆಯ್ಕೆ: ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಾಧನೆ, ಏನಿದು ಪರೀಕ್ಷೆ?
ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯೊಂದರ 31 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಎನ್ಎಂಎಂಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 3, 2026 at 4:15 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ'(ಎನ್ಎಂಎಂಎಸ್) ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯೊಂದರ 31 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ವಡಗಾವಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.5ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಎನ್ಎಂಎಂಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇದೇ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1.25 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 5,300 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 84 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪೈಕಿ ವಡಗಾವಿ ಶಾಲೆಯಿಂದಲೇ 31 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶ್ರಾವಣಿ ಮಕಾಟೆ 140 ಅಂಕ ಪಡೆದು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು, ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
7ನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು 'ಎನ್ಎಂಎಂಎಸ್' ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ದಸರಾ ರಜಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಬಯಸದೇ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ರಜಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಬಹುತೇಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿ, ನಿರಂತರ ಸರಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹುರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಎನ್ಎಂಎಂಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಡಗಾವಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಎನ್ಎಂಎಂಎಸ್ ಸಾಧನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 2018ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಮೊದಲ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆ ಸವಾಲಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದೆವು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ 2019ರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ 2020ರಲ್ಲಿ 5, 2021ರಲ್ಲಿ 10, 2022-2023ರಲ್ಲಿ ತಲಾ 15, 2024ರಲ್ಲಿ 26, 2025ರಲ್ಲಿ 16 ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ 2026ರಲ್ಲಿ 31 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 121 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎನ್ಎಂಎಂಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಕಲಿಯುವ ಮನಸ್ಸು ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ, ಎಂಥದೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೂ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ. 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭದ್ರಬುನಾದಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದು, 25 ಸಾವಿರ ರೂ. ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ ಕಂಡು ನಮಗೆ ಅತೀವ ಸಂತಸ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಜೇಶ ಭಂಡಾರಿ.
ಏನಿದು ಎನ್ಎಂಎಂಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ?: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ (ಎನ್ಎಂಎಂಎಸ್) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಉರ್ದು, ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿಯು ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
ಎನ್ಎಂಎಂಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 9ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 12,000 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 48,000 ರೂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಏನೇನು?: ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಎನ್ಎಂಎಂಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಾದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ನವೋದಯ ಶಾಲೆ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ, ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯುವ ಖಾಸಗಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇರುವ ನಿಯಮಗಳು ಏನು?: ಎನ್ಎಂಎಂಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಅಂದರೆ 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.55 ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರಬೇಕು. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ರೆಗೂಲರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪೋಷಕರ ಆದಾಯವು ಎಲ್ಲ ಮೂಲಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ವರಮಾನ ಮೂರೂವರೇ ಲಕ್ಷ(3.50 ಲಕ್ಷ) ಮೀರಿರಬಾರದು. www.scholorships.gov.in ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಏನಂತಾರೆ?: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶ್ರಾವಣಿ ಬಸವರಾಜ ಮಕಾಟೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಎನ್ಎಂಎಂಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 180 ಅಂಕಗಳ ಪೈಕಿ 140 ಅಂಕ ಪಡೆದು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜೇಶ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರ ಬೆಂಬಲವೇ ಕಾರಣ. ಅಲ್ಲದೇ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯ 31 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಎನ್ಎಂಎಂಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. 12ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 12 ಸಾವಿರ ರೂ. ಬರೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ತಂದೆ - ತಾಯಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ನೇಕಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಯಾವುದಾದರೂ ನೌಕರಿ ಹಿಡಿದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿ ಎಂದರು.
7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎನ್ಎಂಎಂಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ವಡಗಾವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. 2 ತಿಂಗಳ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿ, ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 112 ಅಂಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 84 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 31 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎನ್ಎಂಎಂಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಭವಾನಿ ಸಾಗರ ಸಾತ್ಪುತೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ, ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ವಡಗಾವಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯು ಎನ್ಎಂಎಂಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನ, ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಇನ್ನುಳಿದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು - ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಡಿಪಿಐ ಲೀಲಾವತಿ ಹಿರೇಮಠ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: