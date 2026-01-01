ETV Bharat / state

ಗೋಮಾಳದಿಂದ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳ ಬವಣೆ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಂದ್ರು?

ಗೋಮಾಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿತ್ತು.

Refugees
ನಿರಾಶ್ರಿತರು (ETV Bharat)
Published : January 1, 2026 at 2:39 PM IST

Updated : January 1, 2026 at 2:45 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗೋಮಾಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 30 ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿತ್ತು. ಮನೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿತ್ತು. ಇದಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಉರುಳಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಸೂರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಯಾವೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಬಂದು ಕೇಳಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ.

ತಾತ, ಮುತ್ತಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಳಿ ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದರೂ ಇರಲು ಮಾತ್ರ ಸೂರಿಲ್ಲ. ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರದಿಂದಲೂ ಅವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋಮಾಳದಿಂದ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿದ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ದಾವಣಗೆರೆಯ ತುರ್ಚಘಟ್ಟ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ದಾವಣಗೆರೆ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಗರದ ಲೋಕಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿರಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗೋಮಾಳ ಪ್ರದೇಶದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

30-families-living-in-gomala-land-are-homeless-now
ಗೋಮಾಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಜಯಣ್ಣ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ 30 ಕುಟುಂಬಗಳು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಗೋಮಾಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಇದು ಪಾರ್ಕ್​ಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುವತನಕ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯತನಕ‌ ಮನೆ ಕೊಡೋದಿರಲಿ, ಮಾತನಾಡಿಸಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಕಮಿಷನರ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳ‌ ಕಾಲ ತಡೆಯಿರಿ ಎಂದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಇದೀಗ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯತನಕ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಬಿಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

Victims protesting sitting in front of the refugee center
ಮನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ರೇಣುಕಾ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಗೋಮಾಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ಓಜಿ ಕಾಲೊನಿ ಬಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂರು ಕೊಡಲು ಜಾಗ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಎರಡೇ ಎರಡು ದಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಹೋಗಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Victims protesting sitting in front of the refugee center
ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ತರು (ETV Bharat)

GOMALA LAND
REFUGEE CENTER
ಗೋಮಾಳ ಜಾಗ
DAVANAGERE
ENCROACHMENT CLEARANCE

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

