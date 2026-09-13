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ಬರದ ನಾಡಿಗೆ ಭದ್ರೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ: ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಹರಿದ 3 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು, ರೈತರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಜನರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಣ ಇದೀಗ ಸಾಕಾರವಾಗಿದ್ದು, ನೀರು ಕಂಡ ಜನರ ಸಂತಸ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿದೆ. ವರದಿ - ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.

3 TMC OF WATER FLOWS INTO BHADRA UPPER BANK CANALS
ಬರದ ನಾಡಿಗೆ ಭದ್ರೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 13, 2026 at 7:54 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ/ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಬಯಲುಸೀಮೆ, ಬರದ ನಾಡು ಎಂದೆಲ್ಲ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಜಲಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ‌ಮಾಡಿದೆ. ಜನರ ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸು ಕೊನೆಗೂ ನನಸಾಗಿದೆ.

ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ರೈತರ ಕನಸಾಗಿದ್ದ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಇದೀಗ ಕೋಟೆನಾಡಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹರಿದುಬಂದಿದ್ದು, ರೈತರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಗೋನೂರು ಕೆರೆಗೆ ಭದ್ರಾ ನೀರು ಹರಿದುಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಜಲಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನೀರು ಹರಿದುಬರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಕಾಲುವೆ ಬಳಿ ತಂಡೋಪ ತಂಡವಾಗಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ರೈತರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಭದ್ರೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

3 TMC OF WATER FLOWS INTO BHADRA UPPER BANK CANALS
ಬರದ ನಾಡಿಗೆ ಭದ್ರೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ (ETV Bharat)

ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ಗೋನೂರು ಕೆರೆಗೆ ಹರಿದುಬಂತು ಭದ್ರಾ ನೀರು!: ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಜನರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಣ ಇದೀಗ ಸಾಕಾರವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಗೋನೂರು ಕೆರೆಗೆ ಭದ್ರಾ ನೀರು ಹರಿದುಬಂದಿದ್ದು, ನೀರು ಕಂಡ ಜನರ ಸಂತಸ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಭದ್ರಾ ನೀರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸಿ, ವಚನ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ತರಳಬಾಳು ಮಠದ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯಶ್ರೀ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ನೀರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ತೇಕಲವಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ರೈತರು ಕಾಯಿ-ಕರ್ಪೂರ ಬೆಳಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಎಲೆ-ಅಡಿಕೆ, ಹೂವು ಅರ್ಪಿಸಿ ಭದ್ರೆಯನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕಾಲುವೆಗೆ ಮೂರು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ: ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕಾಲುವೆಗೆ ಮೂರು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ‌. ಕಾಲುವೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೀರಿನ ಹರಿವು ನೋಡಲು ಜನರು ಕಾದು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಭದ್ರಾ ನೀರು ಗೋನೂರು ಕೆರೆಗೆ ಹರಿದುಬಂದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ದ್ಯಾಮವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯತ್ತ ನೀರು ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

ದ್ಯಾಮವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಧುರೆ, ಸಾಣಿಕೆರೆ ಹಾಗೂ ರಾಣಿಕೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬರದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜಲಚೈತನ್ಯ ಮೂಡಿದ್ದು, ರೈತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ತರೀಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಜ್ಜಂಪುರ, ಕಡೂರು, ಹೊಸದುರ್ಗ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ, ಹಿರಿಯೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಲಕ ಗೋನೂರು ಕೆರೆ ತಲುಪಿದೆ.

3 TMC OF WATER FLOWS INTO BHADRA UPPER BANK CANALS
ಬರದ ನಾಡಿಗೆ ಭದ್ರೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ (ETV Bharat)

ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಿಂದಲೂ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ: ಇನ್ನು ಗೋನೂರು ಕೆರೆಗೆ ಭದ್ರಾ ನೀರು ಹರಿದುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಿಂದಲೂ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಕೋದಂಡರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಕಬೀರಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಶಿವಲಿಂಗಾನಂದ ಶ್ರೀ, ಛಲವಾದಿ ಮಠದ ಬಸವ ನಾಗಿದೇವ ಶ್ರೀ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಎಸ್. ನವೀನ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಕೆ. ಬಸವರಾಜನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಭದ್ರಾ ನೀರಿಗಾಗಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಕೋದಂಡರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸೇವೆಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಭದ್ರಾ ಕಾಲುವೆಗೆ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಗ್ರಹವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ದಿವಂಗತ ಎಂ. ಜಯಣ್ಣ, ದಿವಂಗತ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಕೋದಂಡರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರು ಇಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏನಿದು ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ: ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೂರಾರು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ 29.90 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ತುಂಗಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೊದಲು ತುಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 17.40 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಳಿಕ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ 12.50 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಲಿಫ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮೂರು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ‌

3 TMC OF WATER FLOWS INTO BHADRA UPPER BANK CANALS
ಬರದ ನಾಡಿಗೆ ಭದ್ರೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ (ETV Bharat)

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,25,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. ‌ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 367 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ.

ಭದ್ರಾ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಕೋದಂಡರಾಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ "ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದ ಜನರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಂದು ಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ, ತುಮಕೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ದಾವಣಗೆರೆ ನೇರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮತ ಕೊಟ್ರು ಗೆದ್ದುಬೀಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

1992 ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರುವುದಲ್ಲ.‌ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿದ್ದೆವು. ಆಗ ದಾವಣಗೆರೆಯ ದಿ.‌ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟೇಲ್, ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸೇರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಈ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅಂದಿನ ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು 40 ಟಿಎಂಸಿ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 30 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು. 2023 ರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, 2026ಕ್ಕೆ ನೀರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.‌ ಆದರೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರ ಇರುವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರೈತ ಮುಖಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಭದ್ರಾ ನೀರಿನ ಕನಸು ಇತ್ತು. ಅದು ಇವತ್ತು ನನಸಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀರು ಬಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ ಹೆಚ್ಚು. ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ‌ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯದೆ ರೈತರು ನಿಸ್ಸಾಹಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿದೆ" ಎಂದರು.

ರೈತ ಕೆ.ಟಿ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ರೈತ ಸಂಘಗಳ ಹೋರಾಟ ಇದೆ. ಈಗ ಶೇ.30 ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತಕ್ಷಣ ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ನೀರು ಬಂತು ಎಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಬಾರದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ತನಕ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಯದ ಭದ್ರಾ ನೀರು: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಎದುರಾದ ತತ್ವಾರ, ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಜನರ ಆಗ್ರಹ

TAGGED:

BHADRA UPPER BANK CANALS
DAVANAGERE
CHITRADURGA
ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ
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