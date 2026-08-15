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ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್‌ ಲಿಫ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ತೆಲಂಗಾಣ ಮೂಲದ ಮೂವರು: ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ

ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮೂವರನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ

3 PEOPLE FROM TELANGANA TRAPPED IN HOTEL LIFT IN MANGALURU: RESCUED BY FIRE BRIGADE
ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್‌ ಲಿಫ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ತೆಲಂಗಾಣ ಮೂಲದ ಮೂವರು: ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 15, 2026 at 2:12 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಅತ್ತಾವರ ಸಮೀಪದ 'ಹೋಟೆಲ್ ಇಹಾಮ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್​ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯದೇ, ಮೂವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಒಳಗಡೆಯೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಪರದಾಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮೂವರನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೆ.ಎನ್‌. ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್‌ ಲಿಫ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ತೆಲಂಗಾಣ ಮೂಲದ ಮೂವರು: ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ (ETV Bharat)

ತೆಲಂಗಾಣ ಮೂಲದ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ (60), ರಾಮರಾವ್ ಯಾದವ್ (38) ಹಾಗೂ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ (61) ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು.

ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಈ ಮೂವರು ಅತ್ತಾವರದ ಲಾಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ, ಲಗೇಜ್ ಸಮೇತ ಲಿಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಲಿಫ್ಟ್ ನೆಲಮಹಡಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿತಾದರೂ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 55 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಒಳಗಡೆಯೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಒಳಗಿದ್ದವರು, ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಂಖ್ಯೆ ಹುಡುಕಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಉಪಕರಣ ಬಳಸಿ ರಕ್ಷಣೆ: ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಎಸ್‌ಒ ಜಯ, ಚಾಲಕ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಲೀಡಿಂಗ್ ಫೈರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಫೈರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಚೇತನ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡರ್ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟರ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತೆರೆದು, ಮೂವರನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತಂದರು.

ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ (FSO) ಪ್ರವೀಣ್ ಕೆ.ಎನ್., "ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:20ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲಾಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಲಿಫ್ಟ್ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮೂವರನ್ನೂ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು

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DAKSHINA KANNADA
ಹೋಟೆಲ್‌ ಲಿಫ್ಟ್​ ಜಾಮ್​
FIRE BRIGADE
MANGALURU HOTEL
TRAPPED IN HOTEL LIFT

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