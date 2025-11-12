ವಾಹನಗಳ ಮರು ನೋಂದಣಿಗೆ ಎನ್ಒಸಿ ನೀಡದ ಆರ್ಟಿಒ: 3 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕಾರು ಮಾಲೀಕರ ಪರದಾಟ!
Published : November 12, 2025 at 8:15 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮಾಲೀಕರು, ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಓಡಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಡ್ಡಾಯ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಯಾದ ಎನ್ಒಸಿ (ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ)ಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನೀಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿಯೂ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
ವಾಹಾನಗಳ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿಗಳು (ಆರ್ಟಿಒಗಳು) ನೀಡುವ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಯೇ ಈ ಎನ್ಒಸಿ. ವಾಹನವು ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಲ್ಲ, ಚಲನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಎನ್ಒಸಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಒದಲ್ಲಿ ಮರು ನೋಂದಣಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಟಿಒಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತುಮಕೂರಿನ ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಎನ್ಒಸಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಎನ್ಒಸಿಗಳನ್ನು ನೀಡದ ಕಾರಣ, ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರ ಕೈಸೇರಿ ಅವರು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವು ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅಪಘಾತಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರಹಗಾರ ಅನಂತ್ ಹುಡೆಂಗಂಜ್, "ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ನಾನು ನನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಾಹನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದರೆ ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್ 10ರ ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಂತಹ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು? ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಎನ್ಒಸಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಾರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಅನಂತ್ ಅವರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಳಸಿದ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಆರ್ಟಿಒಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೂ ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವವು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ.
"ನಾನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎನ್ಒಸಿ ನೀಡುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾಕಲು ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕೇ? ಸರ್ಕಾರವು ಎನ್ಒಸಿ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇತರರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮಾಡಲಿ" ಎಂದು ಅನಂತ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಒಂದು ವಾಹನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುರಿಂದ ಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಾಹನಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಹ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಕಾರಣ, ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವ ಮೊತ್ತಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಸೇರುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬಳಸಿದ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸುವ ಸಂದೀಪ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಕಾರುಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು.
ಉಡುಪಿಯ ಆರ್ಟಿಒ ಏಜೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ನಿಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
"ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಅವರು ಎಂದಿನಂತೆ ಎನ್ಒಸಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗುರುವಾರ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
