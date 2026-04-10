ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿದು ಮೂವರ ಸಾವು: ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯ

3 dead, 2 injured in landslide during Hulikal Ghat construction
ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿದು 3 ಸಾವು: ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 10, 2026 at 7:49 AM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಘಾಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟ್​ನ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿದು ಮೂವರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.‌

ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟ್​ನ ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದ ಹಂಬದಿಯ ಹೇರ್ ಪಿನ್ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಚೇಗೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ.‌ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ‌ ಕೆಲಸ‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಮೇಲೆಯೇ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮಣ್ಣಿನ ಅಡಿ‌ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಚಕ್ಕಾರು ನಗರದ ರಾಘವೇಂದ್ರ(37), ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜು(30) ಹಾಗೂ ಶಬ್ಬಿರ್(30) ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಂತ್ ಹಾಗೂ ಪರಮೇಶ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಣ್ಣಿನಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಸಿಲುಕಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.‌ ರಾತ್ರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

