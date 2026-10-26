ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು 100 ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಎಳೆದೊಯ್ದು ಯುವಕನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಅಂದರ್
ಮೃತ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹು ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ನ ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ ವಸತಿ ಗೃಹವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಈತನಿಗೆ ಮಡಿವಾಳದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ.
Published : October 26, 2026 at 8:45 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಕ್ರೋಶಗೊಂಡು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಎಳೆದೊಯ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದ ನಾಲ್ವರ ಪೈಕಿ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂಲದ ಅಜಯ್ ರಬಿದಾಸ್, ಸಜಲ್ ನಾಮ್ ಸುಂದರ, ಬಿಜಯ್ ರಾಯ್ ಬಂಧಿತರು. ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಕೊಹರ್ ಎಂಬಾತ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆತನ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಬಲೆ ಬೀಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈತನ ಸ್ನೇಹಿತ ನಿತೀಶ್ ಮುಖಿಯಾ ಎಂಬುವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅಪರಿಚಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಗತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಅ.21ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮೃತ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹು ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ನ ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ ವಸತಿ ಗೃಹವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಈತನಿಗೆ ಮಡಿವಾಳದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ.
ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ರಂಜಿತ್ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಬಳಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯ ಪ್ರಗತಿಪುರದಲ್ಲಿರುವ ದೂರುದಾರರ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ. ನಡೆದುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಾಗ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಕಾರೊಂದು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಕಾರಿನ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆರಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಕಾರನ್ನ ಯೂ - ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏಕಾಏಕಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿತೀಶ್, ಕೂಡಲೇ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಏಕಾಏಕಿ ಕಾರು ಹರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿದಿದ್ದು, ರಂಜಿತ್ ಸಾಹುಗೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಬಳಿಕ ಆತನ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರು ಹರಿಸಿ ಸುಮಾರು 100 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಎಳೆದೊಯ್ದು ಹೊಸೂರು ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹುಗೆ ಹಲವು ತಲೆ,ಎದೆ, ಬಲಗಾಲು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅ.22ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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