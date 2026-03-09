ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 2,900 ಮ್ಯೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್: ಕಮಿಷನ್ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೋಸ ಹೋಗದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಕಮಿಷನ್ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಅಮಾಯಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ವಂಚನೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 9, 2026 at 6:10 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಕಮಿಷನ್ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಅಮಾಯಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲೇ 2,900 ಮ್ಯೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಅಮಾಯಕರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಿಷನ್ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ನಂಬಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಅಮಾಯಕರ ಖಾತೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಖಾತೆಗೆ ಮ್ಯೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲೇ 2,900 ಮ್ಯೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಆ ಅಕೌಂಟ್ಗಳ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ: ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ, ''ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಕಮಿಷನ್ ಆಸೆಯಿಂದ 9 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 9 ಅಕೌಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿ, ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಮಾಯಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಮಿಷನ್ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಂಚನೆ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪುತ್ರನೊಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮೂಲಕ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಕಮಿಷನ್ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ವಂಚಕರು ಮ್ಯೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಮಾಯಕರನ್ನು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಅಪರಾಧಿ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಂತಹ ವಂಚಕರಿಂದ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
