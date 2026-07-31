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ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಶೇ.27ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ಕಂಗಾಲಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ!

ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರಿನ ಮೊದಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ‘ಎಲ್ ನಿನೋ’ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮಳೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ. ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಕೊರತೆ ಕುರಿತಂತೆ ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರ ವರದಿ.

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ಮಳೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 31, 2026 at 3:28 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಮುಂಗಾರು ಋತುವಿನ ಅರ್ಧ ಅವಧಿ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗದೆ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.

ಜುಲೈ 31ರವರೆಗಿನ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ (IMD) ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೇ.27ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಶೇ.27ರಷ್ಟು ಅಭಾವ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ, 'ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇನೂ ಅಲ್ಲ' ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಜೀವ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 1952.5 ಮಿ.ಮೀ (ಸುಮಾರು 195 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್) ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು 1415.9 ಮಿ.ಮೀ (141.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್) ಮಾತ್ರ.

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಚಿತ್ರಣ (ಜುಲೈ 31ರವರೆಗೆ):

ಜಿಲ್ಲೆವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಆಗಿರುವ ಮಳೆಕೊರತೆ
ಉಡುಪಿ2,391.8 ಮಿ.ಮೀ1,659.7 ಮಿ.ಮೀಶೇ.31
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ:2,092.6 ಮಿ.ಮೀ1,507.7 ಮಿ.ಮೀಶೇ.28
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ1,733.0 ಮಿ.ಮೀ1,287.5 ಮಿ.ಮೀಶೇ.26

ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ ಆತಂಕ ಯಾಕಿಲ್ಲ?: ಈ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಜೀವ್ ಅವರು, "ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪ್ರದೇಶವು ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ಒಳನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 3ರಿಂದ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶೇ.27ರಷ್ಟು ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಳೆಯು ದೈನಂದಿನ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2025ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 530 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಭಾರಿ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊರತೆಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಚೇತರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ?: ಮುಂಗಾರಿನ ಮೊದಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ (ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ) ‘ಎಲ್ ನಿನೋ’ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮಳೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಗಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 743 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 341 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 78.4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಮಳೆಬಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಕೊರತೆಯು ಸರಾಸರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾದರೆ ಮಳೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಸಜೀವ್ ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಶಾನ್ಯ ಮುಂಗಾರಿನ ಮೇಲೂ ಭರವಸೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಈಶಾನ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿಗೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಈಶಾನ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಕರಾವಳಿಯ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

COASTAL KARNATAKA RAIN
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