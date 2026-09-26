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ವಿಟಿಯು ಘಟಿಕೋತ್ಸವ: ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುವ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರ, ರೈತನ ಮಗಳು, ಅಟೆಂಡರ್ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರನ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಬೇಟೆ!

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 26ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.

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ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಚ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವನಾಥ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 26, 2026 at 8:02 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ತಂದೆ - ತಾಯಿ ಕೃಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುತ್ತಾ ಮಗನನ್ನು ಓದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದು ದಂಪತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪುತ್ರನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.‌ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಇವರ ಮಕ್ಕಳು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಪ್ಪ- ಅವ್ವನಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಪೋಷಕರ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 26ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯಿತು. ಅತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್, ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ‌.ಜಿ‌‌‌.ಪರಮೇಶ್ವರ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ, ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಅವರ ಕೈಯ್ಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂದೆ - ತಾಯಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ, ಆನಂದ ಭಾಷ್ಪ ಸುರಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಫೋಟೋ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ವಿಟಿಯು ಘಟಿಕೋತ್ಸವ (ETV Bharat)

ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವರ್ ಮಗನಿಗೆ 12 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ: ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜೈನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಚ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವನಾಥ್ 12 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಪದಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದರು. ವಿಶ್ವನಾಥ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೊಂಬು ಬಜಾರ ರೋಡ್ ಬಳಿಯ ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದವರು. ತಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ ಎಚ್.ಎಸ್., ತಾಯಿ ನಾಗಮ್ಮ ಎಂ‌ಎಂ. ಮಗ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಸೇರಿತ್ತು.

VTU Convocation
ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವನಾಥ, ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಟಾಪ್ 10 ರ‍್ಯಾಂಕ್​​ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಟಾಪ್ 1 ಬಂದಿದ್ದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ತಂದೆ - ತಾಯಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕಾಣದ ಕೈಗಳ ಸಹಾಯ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ನಾನು ರೆಗ್ಯೂಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಅವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಅವತ್ತೇ ಪುನರ್ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಯಿತು. ನಿತ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರೆಯುವುದು, ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ-ಅವ್ವನಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ರಜೆ ಇದ್ದಾಗ, ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿಯನ್ನೂ ಓಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸದ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಆಶಯ ಇದೆ ಎಂದರು.

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ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದವರು (ETV Bharat)

ವಿಶ್ವನಾಥ ತಾಯಿ ನಾಗಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮಗೆ ಇರೋದು ಕೇವಲ 30 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಇದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ರಾತ್ರಿ 1-2 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗ ಷಣ್ಮುಖ ಎಚ್‌.ಎಂ. ತಾನು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಣ್ಣನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾದ. ಹೀಗೆ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಮಗ ನಮ್ಮ ಕನಸು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಖುಷಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು.

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12 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದ ಎಚ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವನಾಥ್ (ETV Bharat)

ಅಟೆಂಡರ್ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ: ಮಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್​ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿಯ ಆಟೋ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಧೀರಜ್​ ಡಿ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದರು. ಧೀರಜ್ ತಂದೆ ದಿನೇಶ ಬಿ, ಮಂಗಳಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, ತಾಯಿ‌ ಯಮುನಾಕುಮಾರಿ ಎಸ್ಎನ್ಎಂ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಓದಿ, ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಧೀರಜ್ ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಅಪ್ಪ - ಅವ್ವ ಮಗನ ಹಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟರು.

ಚಿನ್ನದ ಕುವರ ಧೀರಜ್ ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಏಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾನೇ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಓದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಬಡಿಸಲು ಕೇಟರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ‌ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಆಟೋ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ, ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರಿ. ಇಂತ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕೈಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.

ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ತಂದೆ - ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತಾ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ, ಹುದ್ದೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಪ-ಅವ್ವ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್​​ಗಳಿಗೆ ಧೀರಜ್ ಡಿ. ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.

ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಮಗನಿಗೆ ಓದಿಸಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆಯುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ನಮಗೆ ಅತೀವ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಗ್ಯಾರೇಜ್​​ಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಹನಗಳ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ನಾನು ಆಟೋ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ತನ್ನ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ, ಪಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಧೀರಜ್ ತಂದೆ ದಿನೇಶ ಅವರ ಮಾತು.

8 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಬಾಚಿದ ರೈತನ ಮಗಳು: ಗಡಿ ಭಾಗದ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಸುರೇಶ ಹಡಗಲೆ ಅವರ ಮಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹಡಗಲೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಎಂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಸುರೇಶ ಹಡಗಲೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ನಡೆಸಿ ಮಗಳಿಗೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಜಯಶ್ರೀ ಗೃಹಿಣಿ. ನಿಪ್ಪಾಣಿಯ ವಿಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್​​ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿ ಯುಪಿಎಸ್​ಸಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪಡೆದು ಐಎಎಸ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಓದಿ 9.54 ಸಿಜಿಪಿ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಈಕೆಯ ಸಾಧನೆ.

ರೈತನ ಮಗಳ ಚಿನ್ನದ ಬೇಟೆ: ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜೆಎನ್‌ಎನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಂಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಬಿ‌.ಎಂ ಧನ್ಯಶ್ರೀ 7 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಿಗೆರೆಯವರು. ತಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ ರೈತರಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಜ್ಯೋತಿ ಗೃಹಿಣಿ. ಮಗಳ ಚಿನ್ನದ ಬೇಟೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಂತಸಪಟ್ಟರು.

ರ‍್ಯಾಂಕ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮಾಡುವ ಪಾಠವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲಿಸಿದರೆ, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಓದುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನೀಟಾಗಿ ಪೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಓದಿದರೂ ಆರಾಮ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್​​ ನೂ ಮಾಡಿ, ಚನ್ನಾಗಿಯೂ ಓದಿ. ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಲನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಬಿ.ಎಂ ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಹೇಳಿದರು.

ಚಿನ್ನದ ಹುಡುಗಿ ಚಿನ್ಮಯಿಗೆ 7 ಪದಕ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಎಂಆರ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ವಿಭಾಗದ ಚಿನ್ಮಯಿ ಎಂ.ಕಶ್ಯಪ್ 7 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಕನಸು ನಾನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಿಂದಲೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ತಂದೆ ಮಹೇಶ, ತಾಯಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರೇ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ತಾಯಿ ಮಂಜುಳಾ ಗೃಹಿಣಿ ಆಗಿದ್ದು, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಮುಂದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡುವೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚಿನ್ನದ ಹುಡುಗಿ ಚಿನ್ಮಯಿ.

ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಲಂಡನ್ ನಿಂದ ಬಂದ ಹುಡುಗಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅದಿತಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ವಿಟಿಯು ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಸೆಲ್ಪಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು, ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು. ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಓದಿಸಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಈ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕಾಲೇಜು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಬೆಂಬಲ ಇರದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ನಾನು ಲಂಡನ್ ನ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರುವ ಯುಸಿಎಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲಂಡನ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅದಿತಿ ಹೇಳಿದರು.

45 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 94 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ: ವಿಟಿಯು ನೀಡುವ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು 38 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದರು. 49 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದತ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು. ಇನ್ನು 7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದತ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದರು. ಒಟ್ಟು 45 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 94 ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು (38 ವಿಟಿಯು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಹಾಗೂ 56 ದತ್ತಿ ನಿಧಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್) ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕೂರ್ಗ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎ.ಸಿ. ಕವಿನಾ 6 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 300 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದರು. ಬಿ.ಟೆಕ್, ಬಿ.ಇ-51,421, ಬಿ.ಇ.ಆರ್ಕ್ 586, ಬಿ.ಇ ಪ್ಲಾನ್ 12 ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ, ಆನರ್ಸ್ 17 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 52,025 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಮೂವರು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್: ಸಿಎಂಆರ್ ಜ್ಞಾನಧಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಡಾ.ಸಬಿತಾ ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಆರ್.ವಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಎಂ.ಪಿ.ಶ್ಯಾಮ್, ಎಐಸಿಟಿಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಟಿ.ಜಿ.ಸೀತಾರಾಂ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಟಿಯು ಕುಲಸಚಿವ (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ) ಪ್ರೊ.ಯು.ಜೆ.ಉಜ್ವಲ್‌, ಕುಲಸಚಿವ (ಆಡಳಿತ) ಪ್ರೊ.ಪ್ರಸಾದ ಬಿ.ರಾಂಪುರೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.

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BELAGAVI
ವಿಟಿಯು ಘಟಿಕೋತ್ಸವ
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲ
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