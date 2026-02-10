ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ 24/7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಜನರ ದೂರು; ಏನಂತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು..?
ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರದ 24/7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 10, 2026 at 12:40 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರದ ಜನರ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ 24/7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರುವಾಗಿ 5 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ. ಡಿ. 26 ರೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೆ 25 ಸಾವಿರ ನಳಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಸಾವಿರ ನಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯೋಜನೆ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿರುವ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹೌದು, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಜನತೆಗೆ 24/7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ 2020ರ ಜೂನ್ 20ಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 24/7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆ ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ತಡವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜೊತೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೆರವಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 808 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ 32 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಾಜಿಸಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 24/7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನುಳಿದ ಏಳು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2032ರವರೆಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಕಂಪನಿಯದ್ದಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶೇ.65ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆದು ಪೈಪ್ ಜೋಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೆಂಪುಮಯವಾಗಿ ಜನರು ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟು 85 ಸಾವಿರ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ : 2006ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ 10 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 24/7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 85 ಸಾವಿರ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸದ್ಯ 31 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ನೀರು ವಿತರಣೆಯ ಕೊಳವೆಮಾರ್ಗ(ವಿತರಣಾ ಜಾಲ) ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 25 ಸಾವಿರ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ನಗರ ಹಂತ 1-2, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಗರ, ಚಿದಂಬರ ನಗರ, ಟಿಳಕವಾಡಿ ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ, ಬುಧವಾರ ಪೇಟೆ, ಮುತ್ಯಾನಟ್ಟಿ, ಕಾಕತಿ, ಶ್ರೀನಗರ, ಚನ್ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ, ಕಣಬರಗಿಯ ಕೆಹೆಚ್ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ಕಣಬರಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸುಮಾರು 6 ಸಾವಿರ ನಳಗಳಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 26 ರೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದು ಅನುಮಾನ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟು 16 ಬೃಹತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ : 5 ಲಕ್ಷ, 7 ಲಕ್ಷ, 15 ಲಕ್ಷ, 22 ಲಕ್ಷ, 27 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ 16 ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರ (ಟ್ಯಾಂಕ್)ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 3 ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಗಾರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಕಣಬರಗಿ ಸಮೀಪದ ಬಸವನಕೊಳ್ಳದ ಬಳಿ 31 ಎಂಎಲ್ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹಿಡಕಲ್ ಮತ್ತು ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯದಿಂದ 120 ಎಂಎಲ್ಡಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಿಡಕಲ್ದಿಂದ ಬರುವ ನೀರನ್ನು ಬಸವನಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹಿಡಕಲ್ದಿಂದ ಬರುವ ನೀರನ್ನು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೇಕಡಿ ಬಳಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಲ್ಲ : ಈಗಿರುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ವೈಸರ್ಸ್, ವಾಲಮನ್ಗಳು, ಪಿಟರ್ಸ್, ಆಪರೇಟರ್ಸ್, ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಸೇರಿ ನಿತ್ಯ 1 ಸಾವಿರ ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 1500 - 2000 ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಾದ.
ವಿವಿಧೆಡೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕೆಲಸ : ಬಲ್ಕ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬೂಷನ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಗೋಂಧಳಿ ಗಲ್ಲಿ, ಕಂಗ್ರಾಳ ಗಲ್ಲಿ, ವೀರಭದ್ರನಗರ, ಅನಸೂರಕರ್ ಗಲ್ಲಿ, ಕೋನವಾಳ ಗಲ್ಲಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗಲ್ಲಿ, ತಾನಾಜಿ ಗಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಗರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗಲಿದೆ. ನೆಲ ಅಗೆದು ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುವುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಲ ಅಗೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರಸ್ತೆ ಅಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ನಲ್ಲಿಯ ಪೈಪ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೇಬಲ್ ಅಗೆಯುವಾಗ ಕಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಈ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಳ್ಳೆಯ ರಸ್ತೆ ಅಗೆದರು: ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನಗರದ ಬಹಳಷ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ವೈಟ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಆಗಿವೆ. ಈಗ 24/7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆದು ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಲ - ಗದ್ದೆಗಳು ರಸ್ತೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ನಳಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಅವರು ಮೊದಲಿನಂತೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆ, ಬಳಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀರು ದರ : ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ, ಗೃಹೇತರ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಅನುಸಾರ ಬಿಲ್ ನಿಗದಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 56 ರೂ. ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 8 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ 1 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ಗೆ 7 ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬಳಸುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ದರ ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 8-15 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ಗೆ 9 ರೂ. 15-25 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ಗೆ 11 ರೂ. ಹಾಗೂ 25 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ಗೂ ಅಧಿಕ ನೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ಗೆ 13 ರೂ. ಶುಲ್ಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಚರಂಡಿ ಸೇರುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಿತ ಮಿತವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಳಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗೃಹೇತರ ಸಂಪರ್ಕ : ಇನ್ನು ಗೃಹೇತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ 112 ರೂ. ದರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ 1 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ಗೆ 14 ರೂ. ದರ ಇರಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 8-15 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ಗೆ 18 ರೂ. 15 - 25 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ಗೆ 22 ರೂ ಹಾಗೂ 25 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಲೀಟರ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ಗೆ 26 ರೂ. ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ : ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ-ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಹೋಟೆಲ್, ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಪಿಜಿಗಳು, ಗ್ಯಾರೇಜ್ ವಾಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಗಳು, ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್, ಮಾಲ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರಣಗಳು, ಕ್ಲಬ್ ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಪ್ರತಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 224 ರೂ. ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಿಗದಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ 1 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ಗೆ 28 ರೂ. ದರ ಇರಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 8-15 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ನೀರನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ಗೆ 36 ರೂ. 15-25 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ಗೆ 44 ರೂ ಹಾಗೂ 25 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಲೀಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ಗೆ 52 ರೂ. ದರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಧೂಳಿನ ನಗರಿ : ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಗರಸೇವಕ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, 'ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಕಾಮಗಾರಿ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಜನ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಶಾಸಕ ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದರು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಈಗ ಕೆಂಪು ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಧೂಳಿನನಗರಿ ಆಗಿದ್ದು, ಜನ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಧೂಳು ತುಂಬಿದೆ. ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿಯೇ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ಪೂರ್ತಿ ನಗರದ ಜನತೆಗೆ 24/7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಅಸ್ತಿಪಂಜರ ಆಗಿದೆ : ನಾಗರಿಕ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಯಲ್ಲಾಪುರಮಠ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಅರೆಬರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಂದ ಅಸ್ತಿಪಂಜರದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಅಗೆದು ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಸಂಚರಿಸಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೂ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ನಳಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾರೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ : ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕೂಡ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳುವುದೇನು..? : ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಧೀರಜ್ ಉಭಯಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಒಟ್ಟು 85 ಸಾವಿರ ನಳಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಬ್ರೌನ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. 2032ರವರೆಗೆ ನಾವೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಡಿ.26 ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಧಿ ಇದೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ 24/7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
