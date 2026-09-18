ಆಪರೇಷನ್ ಶುದ್ಧೀಕರಣ: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ 231 ಮೊಬೈಲ್, 118 ಸಿಮ್ ಜಪ್ತಿ
ಆಪರೇಷನ್ ಶುದ್ದೀಕರಣ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 231 ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ.
Published : September 18, 2026 at 8:06 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಗೆದಷ್ಟು ಆಳವೆಂಬಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದಷ್ಟು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲ ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಕೈದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಾಮಾಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದೇ ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆಪರೇಷನ್ ಶುದ್ದೀಕರಣ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 231 ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮಂಗಳೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ಕೈದಿಗಳು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ 231 ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ 118 ಸಿಮ್ಗಳು, 32 ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು, 3 ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್, 46 ಏರ್ ಬಡ್ಸ್, 115 ಸಿಗರೇಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು, 595 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯ ಜೊತೆ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಿಡಿಕಾರಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಜೈಲಾಗಿರುವ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಎಡಿಜಿಪಿ ಆರ್.ಹಿತೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಪರೇಷನ್ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಕಾರ್ಯ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸದ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
In the largest haul in the history of Parappana Agrahara prison, Bengaluru, 30 mobile phones seized in late last night operation. Appreciate the good work done by SP Anshu Kumar & Jailer Shivakumar, who led the search team 30K reward for the search team https://t.co/B7Q8br8OAT— alok kumar (@alokkumar6994) December 19, 2025
ಕಳೆದ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಜಪ್ತಿ ವಿವರ:
|ವರ್ಷ
|ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್
|ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ಸಿಮ್
|2023
|72
|28
|2024
|114
|10
|2025
|239
|48
|2026
|231
|118 + 32 ಚಾರ್ಜರ್
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ 183 ಮೊಬೈಲ್ ಸೀಜ್: ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನ ಸಾಮ್ಯರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳಿದ್ಧಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಾಬಂಧಿ, ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿ ಸೇರಿದಂತೆ 4,700ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಲ್ಲ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೈದಿಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಜೈಲು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ಕಾಯುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (ಕೆಐಎಸ್ಎಫ್) ಕೆಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಜೈಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾರಾಗೃಹದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಆಪರೇಷನ್ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಿಳಿಸಿದ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವು ಈ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 183 ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 99 ಸಿಮ್ಗಳು, 23 ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು, 104 ಗ್ರಾಂ, ಚಾಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಚೂಪಾದ 20 ಆಯುಧಗಳು, 105 ಗ್ರಾಂ ಹ್ಯಾಶ್ ಆಯಿಲ್ (ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಬಂಧಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಇದ್ದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್, ಚಾರ್ಜರ್ ಹಾಗೂ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಪೊಲೀಸರು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಾಲಯ (ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್) ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ನ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಗಳಿರುವುದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು 2023ರಲ್ಲಿ 72 ಮೊಬೈಲ್, 28 ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್, 2024ರಲ್ಲಿ 114 ಮೊಬೈಲ್, 10 ಸಿಮ್, 2025ರಲ್ಲಿ 239 ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ 48 ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್, ಈ ವರ್ಷ 231 ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ 118 ಸಿಮ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. 2023ರಿಂದ ಈವರೆಗೂ 656 ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ 204 ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳು ಸೀಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ನಡಿ 91 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ಮೊಬೈಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಂಬಾಕು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಗಾಂಜಾ, ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್, ಹ್ಯಾಶ್ ಆಯಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಶೆ ಏರಿಸುವ ವಿವಿಧ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೂರೂವರೆ ಕೆಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಂಜಾ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 19 ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ 91 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
869 ಸಿ ವೃಂದದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಬಂಧಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೂಲಸೌರ್ಕಯ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 227.86 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅನುದಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತೆ ಲೋಪವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ 869 ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಕೆಇಎ) ಮುಖಾಂತರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಕಾರಾಗೃಹ ಭದ್ರತೆ ಬಲಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿಗಳ ಚಲನವಲನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಿಗಾವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಪ್ಪನ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಆಡಿಯೋ -ವಿಡಿಯೋವಿರುವ ಸಿಸಿಟವಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಆತ್ಯಾಧುನಿಕಾ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತಪಾಸಣಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಕಲಬುರಗಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳಡಿಸಿರುವ 66 ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಮರ್ಗಳನ್ನ ದುರಸ್ತಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಪರೇಷನ್ ಶುದ್ಧೀಕರಣದಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್, ಗಾಂಜಾ, ಇನ್ನಿತರ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಎಐ ಅಧಾರಿತ ಸಿಸಿಟಿವಿ, ಬಾಡಿವೋರ್ನ್ ಕ್ಯಾಮರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಆತ್ಯಾಧುನಿಕ ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು 20 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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