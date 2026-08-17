ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 23.14 ಲಕ್ಷ ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ ಪಿಂಚಣಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಗುರುತು: 18.06 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್!
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ವಿವಿಧ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 23.14 ಲಕ್ಷ ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : August 17, 2026 at 7:06 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ವಿವಿಧ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 23.14 ಲಕ್ಷ ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 18.06 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ, ವಿಧವಾ ವೇತನ, ಅಂಗವಿಕಲ ವೇತನ, ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ, ಮನಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆ, ಮೈತ್ರಿ ಯೋಜನೆ, ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ನಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ, ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ, ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತನ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಧವಾ ವೇತನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ನೆರವು ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ, ಸಹಾಯಧನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಕುಟುಂಬ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 12,000 ರೂ. ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 17,000 ರೂ.ನಿಂದ 32,000 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
23.14 ಲಕ್ಷ ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಗುರುತು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 83 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದೆಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ಆಶಯದಂತೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ ಕುಟುಂಬ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಲಭ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ 82.98 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪೈಕಿ 23.09 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು, ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೊಳಪಡದೇ ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಸಂಯೋಜನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮೇ 13ಕ್ಕೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಯುಡಿಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡದಂತೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಯೋಜನೆ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮನೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅರ್ಹರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮರುಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
18.06 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್: ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 23.14 ಲಕ್ಷ ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಟ್ಟು 18,06,032 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ (Not available in given Address, Not willing to provide documents and Income certificate not available) ಮಾನದಂಡಗಳನ್ವಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ತಾಲೂಕು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಳಿದಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅರ್ಹರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು 2,69,310 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರ್ಚ್-2026ರ ಮಾಹೆಯಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
51,720 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ರದ್ದು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಅಡಿ ವಿವಿಧ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪೈಕಿ 51,720 ಆ.13ರ ವರೆಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 13-5-2026ರಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಿಂಚಣಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬ ದತ್ತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ Under age, Income limit, HRMS, IT Payee ಮತ್ತು ಎಪಿಎಲ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತೊಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ, ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ, ವಿಧವಾ ವೇತನ, ಮನಸ್ವಿನಿ, ಮೈತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲ ಪಿಂಚಣಿಯಡಿ ಅನರ್ಹರನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ: 13.08.2026ವರೆಗೆ 23.14 ಲಕ್ಷ ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ ಪಿಂಚಣಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 22.87 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 2.84 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸುಮಾರು 14.73 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. 48,154 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆದಾಯ ಪತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಸುಮಾರು 13.20 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಹಾಶೀಲ್ದಾರ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 10.14 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 51,789 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
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