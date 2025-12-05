ETV Bharat / state

ಗುರುಮಠಕಲ್ ಬಳಿ 220 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಜಪ್ತಿ: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ 545 ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲ ವಶಕ್ಕೆ

ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 220 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 5, 2025 at 7:11 PM IST

2 Min Read
ಯಾದಗಿರಿ: ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 220 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಅನ್ವರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ, ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ (AP-26-Y-3195)ಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತಿದ್ದ 50 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ 440 ಚೀಲಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಚೀಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಗುರುತು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವು ಸರ್ಕಾರದ ಪಡಿತರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವು ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಅಕ್ಕಿ ಜಪ್ತಿ: ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಂತರ ಲಾರಿ ಗುರುಮಠಕಲ್‌ನ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ವೇ - ಬ್ರಿಡ್ಜ್​​ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ತೂಕ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 220 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಕ್ಕಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ 34.60 ರೂ.ನಂತೆ ಲೆಕ್ಕಿಸಿದಾಗ 7,61,200 ರೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಲಾರಿಯನ್ನು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 1955ರ ಕಲಂ 3 ಮತ್ತು 7ರಡಿ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಿವರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ನರಸಿಂಹಲು ಗಂಗಾನೋಳ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ 545 ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲ ವಶ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಹಾವೇರಿ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ತಾಲೂಕು ಬಂಕಾಪುರ ಪೊಲೀಸರು 545 ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲ ಮತ್ತು ಲಾರಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ 50 ಸಾವಿರ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಂಕಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲು: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮೈನುದೀನ್ ಖತೀಬ್ ಹಾಗೂ ಸೈಯದ್​ ಸಾಹೀರಾಹ್ಮದ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಎಂಬುವರ ಮೇಲೆ ಬಂಕಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಲಾರಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಾಗಿಸುವ ವೇಳೆ ಲಾರಿ ಸಮೇತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಕಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

