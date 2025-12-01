ಮೈಸೂರು: ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ 22 ಹುಲಿಗಳ ಸೆರೆ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಡಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಇದುವರೆಗೆ 22 ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ.
Published : December 1, 2025 at 4:24 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಮಾನವ ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಡೀಪುರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಕಳೆದ 42 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೂ 22 ಹುಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲಿಮರಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದೆ.
ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂಡೀಪುರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಹೊಳೆಯ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹುಲಿ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಹುಲಿಗಳು ಹಲವಾರು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನೂ ಬಲಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿರಂತರ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೂಲಕ 12 ಮರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಒಟ್ಟು 22 ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು ಸೆರೆ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಉಪಟಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ರಂದು ಹೆಡಿಯಾಲ ವಲಯದ ಅಳಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ 12 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಹಾಗೂ ಅ.18ರಂದು ನುಗು ವಲಯದ ಬಡಗಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
ಬಳಿಕ ಅ.27ರಂದು 40ರಿಂದ 45 ದಿನದ 2 ಗಂಡು ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅ.28ರಂದು ಹೆಡಿಯಾಲ ವಲಯದ ಈರೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ಬಳಿ 6 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ, ನ.5ರಂದು ಹೆಡಿಯಾಲ ವಲಯದ ಹೊಸವೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಹುಲಿ, ನ.9ರಂದು ಮೊಳೆಯೂರು ವಲಯದ ಕುರ್ಣೆ ಗಾಲ-ಕಂದಲಿಕೆ ಕೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಉರುಳಿನಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ 11-12 ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಹುಲಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ನ.10ರಂದು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ವಲಯದ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ 4 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು, ಅದರ 3 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳ 3 ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನ.12ರಂದು ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಈರಪ್ಪನ ಕೊಪ್ಪಲು ಬಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬೋನಿಗೆ 8 ತಿಂಗಳ ಗಂಡು ಹುಲಿಮರಿ ಬಿದ್ದು ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನ.18ರಂದು ಮುಳ್ಳೂರು ಸಮೀಪದ ಬೆಣ್ಣೆಗೆರೆ ಬಳಿ 8 ವರ್ಷದ ತಾಯಿ ಹುಲಿಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು, ಅದರ 45 ದಿನದ ಒಂದು ಗಂಡು, ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಸೇರಿದಂತೆ 3 ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನ.25ರಂದು ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಲಾಪುರ - ಪುರದಶೆಡ್ಡು ಬಳಿ 6 ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಹುಲಿ ಸೆರೆಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಉಂಟಾಗುವ ವನ್ಯಜೀವಿ- ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು.
ಡಿಸಿಎಫ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು: ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಹುಲಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದ 12 ಮರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 22 ಹುಲಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮರಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಫ್ ಪರಮೇಶ್ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
