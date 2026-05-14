ಮೃತರ ಖಾತೆಗಳಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್: ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂದರ್ಶನ
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೃತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 22 ಕೋಟಿ ಹಣ ಜಮೆ ಆಗಿರುವ ವರದಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
Published : May 14, 2026 at 11:00 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೃತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 22 ಕೋಟಿ ಹಣ ಜಮೆ ಆಗಿರುವ ವರದಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭರತ್ ಮುಂಡೋಡಿ ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ನಿಂದ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಪಟ್ಟಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ "ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಅಕ್ರಮ ಪಾವತಿ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಭರತ್ ಮುಂಡೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಅನೇಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಯ ದೋಷಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭರತ ಮುಂಡೋಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
368 ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ; ₹30.86 ಲಕ್ಷ ಮರುಪಾವತಿ: ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೃತರಾದ ಬಳಿಕ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಿದ್ದ 368 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹30.86 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಭರತ ಮುಂಡೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರಾದ ನಂತರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮೆಯಾಯಿತೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ವರದಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ 9,813 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 379 ಹೆಸರುಗಳು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು 432 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮರಣದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 9,251 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 368 ಮಂದಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ 8,884 ಮಂದಿಯ ಪಟ್ಟಿ ಬಾಕಿ: ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 8,884 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳಷ್ಟೇ ಇದ್ದು, ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮದ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭರತ ಮುಂಡೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿಳಾಸ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೌಪ್ಯತಾ ನಿಯಮಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
₹22 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು; ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹22 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಅಕ್ರಮ ಪಾವತಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ತೆಯಾದ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಭರತ ಮುಂಡೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ; ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸುಲಭ: ಗುರುತಿಸಲಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ATM ಮೂಲಕ ಹಣ ತೆಗೆದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರದ ಮೂಲಕ ಮನವೊಲಿಸಿ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಳಾಸದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ತೊಂದರೆ: ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮೃತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಷ್ಟೇ ಬರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮವಾರು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತರೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರತ ಮುಂಡೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3.86 ಲಕ್ಷ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 3,86,030 ಮಂದಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡದವರ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅರ್ಹತೆಯ ಕೊರತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
28 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ₹56 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿ: ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 28 ಕಂತುಗಳ ಪಾವತಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ₹56 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯ? ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಜೀವಿತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (Life Certificate) ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜೀವಂತಿಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕವೇ ಅಂತಿಮ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಾದ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮವಾರು ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಅಂತಿಮ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗವಾಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವುದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭರತ ಮುಂಡೋಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
