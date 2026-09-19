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ಸುಳ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌ನಲ್ಲಿ 218 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ: ₹2.48 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ

77 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 76 ಪ್ರಕರಣಗಳು ₹52,400 ಮೊತ್ತದ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡರೆ, 41 ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 9 ಪ್ರಕರಣಗಳು ₹57,46,875 ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿವೆ.

218 cases settled at the Sullia Court Lok Adalat;
ಸುಳ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌ನಲ್ಲಿ 218 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2026 at 8:29 PM IST

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ಸುಳ್ಯ/ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ಸುಳ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 307 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 218 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ₹2,48,61,175 ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 118 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 85 ಪ್ರಕರಣಗಳು ₹57,99,275 ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 77 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 76 ಪ್ರಕರಣಗಳು ₹52,400 ಮೊತ್ತದ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡರೆ, 41 ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 9 ಪ್ರಕರಣಗಳು ₹57,46,875 ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿವೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 189 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, 133 ಪ್ರಕರಣಗಳು ₹1,90,61,900 ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 159 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 131 ಪ್ರಕರಣಗಳು ₹1,80,61,900 ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ 30 ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 2 ಪ್ರಕರಣಗಳು ₹10 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿವೆ.

ಪೂರ್ವ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಧಾನ: ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌ನ ಪೂರ್ವ ವ್ಯಾಜ್ಯ (Pre-Litigation) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 15 ಪ್ರಕರಣಗಳು ₹41,49,349 ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿವೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತಗಳ ಪಾವತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 1,586 ಮಂದಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಂದ ₹23,26,000 ಹಾಗೂ 567 ಮಂದಿ ನೀರಿನ ಬಿಲ್‌ದಾರರಿಂದ ₹17,26,000 ಮೊತ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸುಳ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 656 ಮಂದಿಯಿಂದ ₹3,12,800 ಮೊತ್ತದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಜ್ಯಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜತೆಗೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವಿಲ್ಲದೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು.

ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ತಟ್ಟಂಡ ದಮಯಂತಿ ಸೋಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ವಕೀಲ ಸಂಧಾನಕಾರರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ದೋಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ವೈ. ಹರಿಹರನ್ ಹಾಗೂ ವಕೀಲ ಸಂಧಾನಕಾರರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ.ಎಂ. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣಗಳ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

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TAGGED:

LOK ADALAT
SULLIA COURT
DAKSHINA KANNADA
ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ
218 CASES SETTLED

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