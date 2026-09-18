ETV Bharat / state

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಲಾಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿಯ ಶವ ಪತ್ತೆ: ಕೊಲೆ ಶಂಕೆ

ಲಾಡ್ಜ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿಯ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೊಲೆ ಶಂಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪತಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಎಸ್ಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಎಂ.ವಿ. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Doddaballapur: 21-year-old woman was found dead in a lodge
ಲಾಡ್ಜ್​ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಗೃಹಿಣಿಯ ಶವ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2026 at 5:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ನಗರದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಲಾಡ್ಜ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿಯ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾ (21) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಗಂಡ ಆನಂದ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಎಸ್ಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಎಂ.ವಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಲಾಡ್ಜ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುದಗೆರೆ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಆನಂದ್ ಲಾಡ್ಜ್​ನಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಎರಡು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಗಂಡ ರೂಮ್​ನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿರುವುದು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆಯಾದರೂ ರೂಮ್ ಚೆಕೌಟ್​ ಆಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಲಾಡ್ಜ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾಳ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಆನಂದ್ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಎಸ್ಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಎಂ.ವಿ. (ETV Bharat)

ಕೊಲೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಆನಂದ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆತ ಜೈಲಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದ. ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮದುವೆ ವಿದ್ಯಾಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕಡಿದುಕೊಂಡು ದೂರವಾಗಿದ್ದರು.

ವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ದಾಪಂತ್ಯ ಕಲಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಬ್ಬರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 15ರಂದು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಲಾಡ್ಜ್​ಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆತ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್​ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿದು ಕೊಲೆಗೈದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆರೋಪಿಯ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಬಂಧನ ನಂತರ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಗಳ ಕೊಲೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಂದೆ ರಾಮಾಂಜಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಮಗಳನ್ನ ಆನಂದ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣದಡಿ ಆತ ಜೈಲಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದ. ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವರು ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆಸಿದರು. ನಂತರ ಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಮಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕಡಿದು ದೂರವಾಗಿದ್ದೆವು. ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ದೂರು ಸಹ ದಾಖಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫೋನ್ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಪತ್ನಿ ಹತ್ಯೆಗೈದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವಿನಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲು ಯತ್ನ: ಪತಿಯ ಬಂಧನ

TAGGED:

DEAD BODY FOUND IN LODGE
ಯುವತಿಯ ಶವ ಪತ್ತೆ
BENGALURU RURAL
BENGALURU
WOMAN DEAD BODY FOUND

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.