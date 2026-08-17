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2028ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣೆ, ಮೋದಿ 4.O ನಮ್ಮ ಗುರಿ: ನೂತನ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾ.ನಾಗರಾಜ್

ಕರ್ನಾಟಕದ 2028ರ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರೋ. ಮಾ. ನಾಗರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರೋ. ಮಾ. ನಾಗರಾಜ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 17, 2026 at 6:47 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರುವುದು ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಇಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರೋ. ಮಾ. ನಾಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ನೂತನವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಕಾರರಾದ ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್​ ಮತ್ತು ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕದ 2028ರ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲು. ಬಳಿಕ ಮೋದಿ 4.O ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. 2028ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ನೀಡಲು ಜನ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಬಿ. ಎಸ್​​. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರೋ. ಮಾ. ನಾಗರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಜೆಪಿಯ ಹೊಸ ತಂಡ ರೆಡಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಬಿಎಲ್​ ಸಂತೋಷ್​ ಮುಂದುವರಿಕೆ: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ

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DHARWAD
ಮಾ ನಾಗರಾಜ್
KARNATAKA ELECTION
BJP NEW TEAM
M NAGARAJ

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