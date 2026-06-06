2026ರ ಸಿಐಟಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ: ಇವರೇ ನೋಡಿ ವಿಭಾಗಗಳ ಟಾಪರ್ಗಳು; ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ!
2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ (ಯುಜಿ-ಸಿಇಟಿ) ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 6, 2026 at 12:55 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ (ಯುಜಿ-ಸಿಇಟಿ) ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೆಚ್.ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟಾಪ್ 5 ರ್ಯಾಂಕ್:
ತನಿಷಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ - ಆರ್.ವಿ. ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಸೃಜನ್ ಬಿ.ಎಸ್. - ಕೆಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಎ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್
ನಿನಾದ್ ವಸಿಷ್ಠ - ಆರ್.ವಿ. ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇರಾ ಜೈನ್ - ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ಮಂಗಳೂರು
ರಿಷನ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್ - ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ಮಂಗಳೂರು
ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಟಾಪ್ 5 ರ್ಯಾಂಕ್:
ನಯನಾ ಗೋಪಿ - ಬೇಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ಶಿವನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಅಮೂಲ್ಯಾ ಎಸ್. - ಸರ್ ಎಂ.ವಿ. ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ
ರಿತ್ವಿಕ್ ಕುಮಾರ್ - ಆರ್.ವಿ. ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಬಸವರಾಜ್ ಅವತಿ - ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ಬಿಜಾಪುರ
ಸುಚಿತಾ ಎಂ. - ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ದಾವಣಗೆರೆ
ಕೃಷಿ, ರೇಷ್ಮೆ, ಅರಣ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಟಾಪ್ 5 ರ್ಯಾಂಕ್:
ನಿನಾದ್ ವಸಿಷ್ಠ - ಆರ್.ವಿ. ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಅನ್ಮೋಲ್ ಪ್ರಭು - ಅರ್ಜುನ ಸೈನ್ಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ಧಾರವಾಡ
ಸಮಯ್ ಎ.ಎಸ್. - ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ಮಂಗಳೂರು
ರಿಷಿಕಾ ಕೆ.ಎಸ್. - ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ಮಂಗಳೂರು
ರಿತುಲ್ ಎಸ್.ರೆಡ್ಡಿ - ಆರ್.ವಿ. ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ನರ್ಸಿಂಗ್ ಟಾಪ್ 5 ರ್ಯಾಂಕ್:
ನಯನಾ ಗೋಪಿ - ಬೇಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ಶಿವನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಅಮೂಲ್ಯಾ ಎಸ್. - ಸರ್ ಎಂ.ವಿ. ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ಸರಸ್ವತಿನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ
ರಿತ್ವಿಕ್ ಕುಮಾರ್ - ಆರ್.ವಿ. ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಬಸವರಾಜ್ ಅವತಿ - ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ಬಿಜಾಪುರ
ಸುಚಿತಾ ಎಂ. - ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ದಾವಣಗೆರೆ
ಯೋಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಟಾಪ್ 5 ರ್ಯಾಂಕ್:
ನಯನಾ ಗೋಪಿ - ಬೇಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ಶಿವನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಅಮೂಲ್ಯಾ ಎಸ್. - ಸರ್ ಎಂ.ವಿ. ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ಸರಸ್ವತಿನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ
ಸುಚಿತಾ ಎಂ. - ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ದಾವಣಗೆರೆ
ರಿತ್ವಿಕ್ ಕುಮಾರ್ - ಆರ್.ವಿ. ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಜೊಹಾನ್ ಜಾಬ್ - ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅರಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ ಟಾಪ್ 5 ರ್ಯಾಂಕ್:
ನಯನಾ ಗೋಪಿ - ಬೇಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ಶಿವನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಅಮೂಲ್ಯಾ ಎಸ್. - ಸರ್ ಎಂ.ವಿ. ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ
ಸುಚಿತಾ ಎಂ. - ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ದಾವಣಗೆರೆ
ಜೊಹಾನ್ ಜಾಬ್ - ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅರಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ರಿತ್ವಿಕ್ ಕುಮಾರ್ - ಆರ್.ವಿ. ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಫಾರ್ಮಾ ಡಿ ಟಾಪ್ 5 ರ್ಯಾಂಕ್:
ನಯನಾ ಗೋಪಿ - ಬೇಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ಶಿವನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಅಮೂಲ್ಯಾ ಎಸ್. - ಸರ್ ಎಂ.ವಿ. ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ
ಸುಚಿತಾ ಎಂ. - ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ದಾವಣಗೆರೆ
ಜೊಹಾನ್ ಜಾಬ್ - ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅರಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ರಿತ್ವಿಕ್ ಕುಮಾರ್ - ಆರ್.ವಿ. ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಫಲಿತಾಂಶ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಿಂಕ್:
https://keaonline.karnataka.gov.in/ugcet_2026_results/
https://keaonline.karnataka.gov.in/ugcet_2026_result/
https://cetonline.karnataka.gov.in/kea/
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 745 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು 3.30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 23, 24ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 745 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.
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