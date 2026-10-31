ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಯದ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕಲೆ; ಕೌದಿ ಕಲೆಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ರುಕ್ಮಿಣಿಬಾಯಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
Kannada Rajyotsava Award 2026: ಸೂಜಿ–ದಾರದ ಚಳಕದಲ್ಲಿ ಕೌದಿ ಕಲೆಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಇಳಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾವಿದೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ ನಾಗಪ್ಪ ವಾಷ್ಠರ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
Published : October 31, 2026 at 11:31 AM IST
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಶಾಲೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತದಿದ್ದರೂ ಸೂಜಿ ದಾರದ ಮೂಲಕ ಕಲೆಯ ಲೋಕವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಕಲಾ ಸಾಧನೆಗೆ ಇದೀಗ ನಾಡಿನ ಗೌರವ ಸಂದಿದೆ. ಇಳಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಂದಳಿ ಬುಡುಬುಡುಕಿ (ವಿಮುಕ್ತ ಬುಡಕಟ್ಟು) ಸಮುದಾಯದ ಕೌದಿ ಕಸೂತಿ ಕಲಾವಿದೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ ನಾಗಪ್ಪ ವಾಷ್ಠರ್ ಅವರು 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಡವರ ರತ್ನ ಕಂಬಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಗೌರವ: ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯದ ರುಕ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಓದು–ಬರಹ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಯಾದ ಕೌದಿ ಹೊಲಿಯುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಚಿಂದಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಸೂಜಿ ದಾರದ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಆಕಾರಗಳು, ಚಿತ್ತಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೌದಿ ಕಸೂತಿ ಕೇವಲ ಕುಲಕಸುಬಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಅವರ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ, ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಅವರ ಕೈಚಳಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ.
ಕಲಾ ಸಾಧನೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮನ್ನಣೆ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರಕುಶಲ ಕಲೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವ ಕೌದಿ ಕಲೆಯ ಉಳಿವು ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ರುಕ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾ ಸಾಧನೆಗೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಗೌರವ ದೊರೆತಿರುವುದು ಕೋಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಳಕಲ್, ಹುನಗುಂದ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕುಟುಂಬ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ: ಓದು–ಬರಹ ಬಾರದ ನಮಗೆ ಸೂಜಿ–ದಾರವೇ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಮ್ಮ ಕುಲಕಸುಬಾದ ಕೌದಿ ಹೊಲಿಯುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ' ಎಂದು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರುಕ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ ನಾಗಪ್ಪ ವಾಷ್ಠರ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಕೈಗಳಲ್ಲೂ ಅಪರೂಪದ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಅರಳಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
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